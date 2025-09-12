ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩこと河村隆一が、脳腫瘍を公表したメンバー・真矢への思いを明かした。

１２日までにインスタグラムで「奇跡の人は必ず戻って来る 羽ばたく事の出来なかった僕を眩（まぶ）しい笑顔で支えてくれた 声を失いかけていた僕をその痛みをのり越える為…光を灯してくれた 本当は僕がもっと支えられたら良かった」と吐露。河村も１９年に肺腺がんの手術、２２年に声帯にできた静脈瘤（りゅう）の除去手術を行ったことを明かしている。

「不安や迷いが真実をどんなに歪めようとも…僕らは未来にある真実をしっかり掴（つか）む事ができた ５人でステージに立つ時は必ず真矢くんのカウントから始まり…ＬＩＶＥが終われば真実の希望が５人を包んでいた」とステージでのショットをアップし、「今度は我々が皆んなで光を真矢くんに届ける時 不死鳥の帰還を待っています」と力を込めた。

この投稿には「みんなで真矢くんを待ちましょう」「真矢さんも必ずステージに戻ってきてくれると信じて待っています！」などの声が届いている。

ドラマーの真矢は８日にバンドの公式サイトやＳＮＳで「２０２０年に大腸がんのステージ４ が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました」と告白。

さらに「脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と公表。今後は治療に専念すると明かし、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」と誓った。