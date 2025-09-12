ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一面にモードな印象の総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ユニセックスフェイスプリントシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスフェイスプリントシャツ」ヴィランズ

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ボタン留め

後ろ：ヨーク切替下タック

裾：両脇丸カット

生地：＜織物＞綿55％、レーヨン45％（平織）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ディズニーヴィランズ」をテーマにしたフェイスプリントシャツ。

モノトーンなので子どもっぽくならず、かっこよく着用できます！

ユニセックスサイズでの展開なので男女でお揃いを楽しむことも◎

© Disney

一面には、ディズニーの悪役キャラクター『白雪姫』の「女王」、『シンデレラ』の「トレメイン夫人」、『ふしぎの国のアリス』の「ハートの女王」、『ピーター・パーン』の「フック船長」、

© Disney

『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『美女と野獣』の「ガストン」、『アラジン』の「ジャファー」、『ライオン・キング』の「スカー」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『プリンセスと魔法のキス』の「ドクター・ファシリエ」のお顔が総柄であしらわれています。

© Disney

裾は両脇丸カット仕様。

後ろが長めになっていて、パンツスタイルとも好相性です☆

© Disney

＜素材アップ＞

本体は保温性に優れたなめらかな素材を使用しています。

オシャレなテイストなのもポイント！

一面にモードな印象の総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ユニセックスフェイスプリントシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

