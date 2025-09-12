ヴィランズ12人の総柄！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスフェイスプリントシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一面にモードな印象の総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ユニセックスフェイスプリントシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックスフェイスプリントシャツ」ヴィランズ
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ボタン留め
後ろ：ヨーク切替下タック
裾：両脇丸カット
生地：＜織物＞綿55％、レーヨン45％（平織）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ディズニーヴィランズ」をテーマにしたフェイスプリントシャツ。
モノトーンなので子どもっぽくならず、かっこよく着用できます！
ユニセックスサイズでの展開なので男女でお揃いを楽しむことも◎
© Disney
一面には、ディズニーの悪役キャラクター『白雪姫』の「女王」、『シンデレラ』の「トレメイン夫人」、『ふしぎの国のアリス』の「ハートの女王」、『ピーター・パーン』の「フック船長」、
© Disney
『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『美女と野獣』の「ガストン」、『アラジン』の「ジャファー」、『ライオン・キング』の「スカー」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『プリンセスと魔法のキス』の「ドクター・ファシリエ」のお顔が総柄であしらわれています。
© Disney
裾は両脇丸カット仕様。
後ろが長めになっていて、パンツスタイルとも好相性です☆
© Disney
＜素材アップ＞
本体は保温性に優れたなめらかな素材を使用しています。
オシャレなテイストなのもポイント！
一面にモードな印象の総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ユニセックスフェイスプリントシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
