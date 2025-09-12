【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#40

【ツアー漫遊記】契約選手が体調不良の時、キャディーはどうするべきか。判断はとても難しいけど…

永嶋花音ちゃんとコンビを組んだ「ニトリレディス」の1週間前のこと。急きょ出場が決まった9月1日からの日本女子オープン予選会のオファーを受けたのです。でも、ニトリの会場は函館。日曜に試合が終わって、月曜の朝に千葉に到着するのは僕の愛車では到底無理。

「もしも予選を通らなかった時はお願いします」というので、引き受けました。仮に予選落ちなら、土曜日に苫小牧へ移動し、フェリーで仙台か茨城の大洗港まで行けば日曜には千葉に到着。月曜からの試合には間に合うからです。

ニトリの花音ちゃんは4アンダー15位で決勝へ進み、予選会のキャディーはなくなりましたが、この晩考えました。「ニトリ-予選会-ゴルフ5」の3試合で僕がキャディーでやれば花音ちゃんもプレーしやすいはず。力になりたくて、千葉行きの最短ルートを探すと、函館発午後5時30分-青森港着午後9時10分着のフェリーではやっぱり間に合いそうもない。

「断るか」と思ったら、函館発午後4時-大間着午後5時30分のフェリーを見つけたのです。花音ちゃんのスタート時間は月曜の朝8時50分。マグロで有名な本州最北端の大間から試合会場の鷹之台CCまで約850キロ。カーナビ計算で約12時間。途中に1時間ぐらいは眠れると思い、千葉へ向かうことにしたのですが、甘かった。

ニトリの最終日はゴルフ場のご厚意でキャディーも入浴を許されたのはありがたかった。急いでシャワーを浴びて試合会場を出たのは午後2時15分。函館名物のやきとり弁当（やきとりなのになぜか豚肉）を買って、函館でフェリーに乗り込みました。

乗船時間は約90分。少し寝ておこうと思ったら、夏休みで家族連れが多く、しかも大部屋ですから熟睡は無理。やきとり弁当を食べて10分くらいウトウトしたかな。

東北自動車道から常磐高速を経て千葉まで、軽のキャンピングカーで100キロ以上の速度で走り続ければエンジンは悲鳴をあげます。せいぜい80キロがいいところ。高速に乗っても到着時間は読めず、1時間も眠れる余裕はないのに、ハンドルを握っていると経験したことがない睡魔が何度も襲ってくる。福島県のサービスエリア（眠くてSAの名称は記憶になし）に入り、目覚まし時計を2個セットし、15分仮眠しました。少しスッキリして運転を再開したものの、1時間も走っていると再び強烈な眠気がやってくる。太ももや頬っぺたをつねっても効果なし。

「次休んだら間に合わないかも。でも、命には代えられない」

まるで誘導されるようにサービスエリアに入って5分横になりました。

5時前に明るくなってきて眠気の度合いがやや楽に。常磐自動車道の中郷SAで4回目の給油をして、ナビを見ると到着予定は午前7時15分。練習開始は7時50分ですからギリギリ間に合いそう。

ところが、千葉市の国道16号は渋滞で知られる。朝の通勤時間ということで試合会場に着いたのは7時45分。練習は花音ちゃん単独でお願いしました。

函館を出てから鷹之台CCまで17時間30分。この間の食事は、例のやきとり弁当だけ。スタート時に花音ちゃんのお母さんから手作りのおにぎりをいただき、ラウンド中に食べました。おいしかったな。この日は永嶋家にビジネスホテルを取っていただき爆睡でした。

花音ちゃんは1打差で女子オープンの切符を逃しましたが、復活出場の可能性は残っているそうです。それにしても、ホンマしんどかったな。

（梅原敦／プロキャディー）