マレフィセントをイメージ！ベルメゾン ディズニー「マントドレスワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元の刺繍とスカート部分の切り替えプリントがアクセントになっている、ディズニーデザイン「マントドレスワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「マントドレスワンピース」マレフィセント
© Disney
価格：9,990円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：右裾別布切替え
後ろ：ナミダ開きボタン留め
裏地なし
生地：＜織物＞ポリエステル90％、ポリウレタン10％（ダブルクロス）、別布：ポリエステル90％、ポリウレタン10％（ダブルクロス）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」をモチーフにした個性的なマントドレス。
「マレフィセント」の衣装をイメージし、マントディテールを取り入れた個性が光る1着です！
© Disney
胸元には、イバラをデザインした刺繍も☆
刺繍は黒地に映えて、オシャレなアクセントになっています。
顔周りがすっきり見えるVネック仕様なのもポイント◎
© Disney
スカート部分は切り替えデザインに。
切り替えの紫色の生地部分には、「マレフィセント」のシルエットやイバラがプリントされています。
© Disney
後ろは、ナミダ開きボタン留めになっていてエレガントな印象です。
© Disney
＜素材アップ＞
さらっとなめらかな素材を使用しており、着心地もバッチリ。
パーティーやハロウィーンに着ていけば、気分もより盛り上がること間違いなし！
胸元の刺繍とスカート部分の切り替えプリントがアクセントになっている、ディズニーデザイン「マントドレスワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
