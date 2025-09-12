ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元の刺繍とスカート部分の切り替えプリントがアクセントになっている、ディズニーデザイン「マントドレスワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マントドレスワンピース」マレフィセント

© Disney

価格：9,990円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：右裾別布切替え

後ろ：ナミダ開きボタン留め

裏地なし

生地：＜織物＞ポリエステル90％、ポリウレタン10％（ダブルクロス）、別布：ポリエステル90％、ポリウレタン10％（ダブルクロス）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」をモチーフにした個性的なマントドレス。

「マレフィセント」の衣装をイメージし、マントディテールを取り入れた個性が光る1着です！

© Disney

胸元には、イバラをデザインした刺繍も☆

刺繍は黒地に映えて、オシャレなアクセントになっています。

顔周りがすっきり見えるVネック仕様なのもポイント◎

© Disney

スカート部分は切り替えデザインに。

切り替えの紫色の生地部分には、「マレフィセント」のシルエットやイバラがプリントされています。

© Disney

後ろは、ナミダ開きボタン留めになっていてエレガントな印象です。

© Disney

＜素材アップ＞

さらっとなめらかな素材を使用しており、着心地もバッチリ。

パーティーやハロウィーンに着ていけば、気分もより盛り上がること間違いなし！

胸元の刺繍とスカート部分の切り替えプリントがアクセントになっている、ディズニーデザイン「マントドレスワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マレフィセントをイメージ！ベルメゾン ディズニー「マントドレスワンピース」 appeared first on Dtimes.