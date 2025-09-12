【経済ニュースの核心】

市場は早くも「高市トレード」だが庶民に恩恵なし…サナエノミクスが招く株高・物価高の暗澹

猛暑の物価高──。年金生活の高齢者には打撃で、平日のショッピングモールや図書館など暑さをしのげる施設には、高齢者の姿が目立つ。自宅のエアコン代を節約するためか。何をするわけでもなく、イスに座って寝ている。

平日の夜8時過ぎ、スーパーマーケットの食品売り場には、高齢者に交じり、値引き商品を物色する若者や若い夫婦も増えた。

このような光景のなか、大企業は物価高に賃上げで対応。「年収1000万円」を得る人が増えた。2024年春、厚生労働省が集計した大企業の賃上げ率（資本金10億円以上、従業員1000人以上の労働組合のある企業348社）は、5.33％とバブル景気の1991年以来33年ぶりに5％の大台を超えた。25年春も同水準が続いた。

国税庁の民間給与実態統計調査では、2023年の1000万円超の給与を得た人（大企業）は123万人。13年比で7割も増えた。割合で見れば7人に1人。24年、25年はさらに増えるだろう。

ただ、4〜6月期法人企業統計の経常利益（全産業）は、前年同期比0.2％増益とほぼ横ばい。製造業は、自動車を中心に同11.5％減益だった。このため、25年は冬夏型（上半期までの業績を踏まえた冬の交渉で、翌年夏までのボーナスを決定）や、各期型（半期ごとにボーナスを決定）で、ボーナス減額が起きるだろう。

こうした企業は中小、下請けに多く、今冬のボーナスは、夏に比べて減額となろう。

景気を測る株価はどうか。日経平均は史上最高値圏で推移している。東証の投資主体別売買動向を見ると、個人投資家は5月、6月、7月、8月（第3週まで）と売り越し。順に、1兆1194億円、6665億円、1兆4083億円、1兆5532億円だった。

一方、買っているのは自社株買いなどに動く事業法人だ。同じく1兆4809億円、1兆72億円、1兆710億円、6645億円と買い越している。

史上最高値の立役者は、東証が事業法人に呼びかけた「株価」を意識した経営。すなわち「自社株買い」の結果であり、人為的な株高で「相場観」ではない。これで景気の先行きが良いと判断できるのだろうか。

24年の経済協力開発機構（OECD）のデータでは、購買力平価を考慮したドルベースの日本の実質賃金は5万ドル程度で横ばい。米国の8万3000ドルとは大差である。

トランプ政権は相互関税に続いて、半導体や医薬品などの関税も引き上げるとみられる。9月は多くの上場企業の中間決算期であり、突然の石破総理の辞任表明もあった。慎重に見極めたい。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）