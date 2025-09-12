女優の畑芽育（23）が9月10日、電源装置メーカー「TMEIC」（ティーマイク）の新CM発表会見にイメージキャラクターとして登場した。

22日からテレビ放送されるCMは、会社設立から22年経ってもいまだに「ティーメイク」と誤読されるという同社の正しい読み方を伝えるもの。CMの中で畑が「メイじゃなくて、ティーマイクだから！」と視聴者に呼びかけるシーンがあるが、当の本人は「『畑に芽が育つ』で、畑芽育（はた・めい）。でも、『ハタ・メイクちゃん』と言われること が多くて悔しい」と、自身も名前を誤読されることが多いと明かしていた。

畑は、誤読対策として「自分の名前を連呼するようにしています」とニッコリ。「TMEICさんと一緒に売名していこうと思います！」と意気込みを見せたが、大手広告代理店社員は「『メイク』と読み間違えられるのは、芸能活動をする上ではむしろ好都合じゃないですか」とこう続ける。

「畑さんの名前ですが、『芽育』は初見で『メイ』とは読みづらい。むしろ『メイク』の方が自然ですし、それに乗っかって“売名”していけばいいんですよ。例えば、畑さん流のメイク方法を生み出し、それに河北裕介さんの『河北メイク』ならぬ、『畑メイク』といった“ブランド化”を図れば、さらなる知名度アップが期待できるでしょう」

誤読されやすいことを逆手に取ればいいってことか。なお、イベントで畑は「TMEIC」に、読み方こそ「マイ」ながら「MEI」がはいっていることについて、「運命的なものを感じている」とも語っていたが、前出の広告代理店社員は「『メイク』読みの方がもっと運命的かも」とこう指摘する。

「『TMEIC』の『T』の後ろに『A』が隠れていると考えれば『T（A）MEIC』ですから、『は』以外の『ためいく』まで共通しています。そこまで考えて畑さんをＣＭに起用したというのは、深読みしすぎですかねえ」

あえての「メイク」読み、はやらせるしかない！

