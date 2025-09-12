初のフォトエッセーが好評を博しているのが、TBSの田村真子アナ（29）。8月27日に発売された「TBSアナウンサー田村真子1stフォトエッセイ 陽がのぼるほうへ」（太田出版）は、雑誌やウェブ連載のほか、新規書き下ろしのエッセーで構成されたもので、仕事だけでなくプライベートについてつづるなど、田村アナの魅力が満載の一冊になっている。

田村アナは昨年の「第21回好きな女性アナウンサーランキング」（ORICON NEWS）で、先輩の江藤愛アナ（39）を抑えて初めての1位に。幅広い年代に支持されている。

「自民党の田村憲久元厚労相を父に持つため、コネ入社とささやかれたこともあり、本人もそれを自覚していたようで、入社後しばらくは地味な印象でした。そんな田村アナがブレークしたのが、2021年3月からMCを務めている『ラヴィット！』。出演者を光らせる司会ぶりと、たまに見せるはっちゃけた様子が好印象です」（スポーツ紙記者）

田村アナの出版を自身のインスタで次のように祝福したのが、同期の宇賀神メグアナ（29）。

〈出版本当におめでとう！！ 同期の私も知らない一面や、まこちんの魅力が詰まった一冊です。ぜひご覧ください！〉

特技はギターでハードロック好き

田村アナが1位になった「好きな女性アナウンサーランキング」にトップ10入りしていないのが不思議だとされているのが、宇賀神アナだ。どちらかというと地味な印象だった田村アナと対照的に、入社直後から目立っていた存在だ。

「メグゥの愛称で知られる宇賀神アナは米国出身の父親と日本人の母親を持ち、スラッとしたスタイルや華やかな印象で、入社1年目から『人生最高レストラン』のアシスタントに抜擢されるなど、期待の大きさがうかがえました。『Nスタ』『ひるおび！』『あさチャン！』『王様のブランチ』などを経験し、現在、『THE TIME,』で進行を務め、アナウンス力に定評のある宇賀神アナの特技が、ギターの演奏です。ガンズ・アンド・ローゼズやエアロスミスなど、ハードロック好きで知られています。さらに、熱狂的な阪神タイガースのファンで、普段の印象とのギャップに萌えるファンも少なくありません」（芸能ライター）

宇賀神アナは昨年の「好きな女性アナウンサーランキング」でトップ10入りしなかったものの、世代別（10〜20代）では、田中みな実（38）に次ぐ5位に入っている。

「宇賀神アナは大妻中・高出身で、年の近い先輩に田中みな実、神田愛花といった個性派が揃っています。『CDTV』のYouTubeチャンネルなどで高い演奏技術を披露したことがある宇賀神アナには、ギターの腕前をもっと披露してほしいといった要望も少なくありません。田村アナ以上に個性的なところが魅力です」（前出の芸能ライター）

今年こそ、好きな女性アナランキングでトップ10入りが期待されている。

