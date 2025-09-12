ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、アート感たっぷりのプリントが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「名札ココ長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「名札ココ長袖Tシャツ」

© Disney

価格：1,690円（税込）

サイズ：90、100、110、120、130、140

※90サイズは左肩スナップボタン留め

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

アート作品のようなプリント柄が視線を集めそうな長袖Tシャツ。

程よい生地厚で1年中使うことができ、何枚でも欲しくなるアイテムです！

また、パンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすく、着回し力も抜群◎

デザインは「ベル」、「ラプンツェル」、「エルサ」の3種類がラインナップします。

『美女と野獣』ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのシャツ。

「ベル」のドレスとお揃いの黄色が基調で明るい雰囲気☆

一輪のバラを持って、にっこりと微笑んでいる「ベル」の優しい表情にも癒されます。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのシャツ。

「ラプンツェル」の周りにランタンが舞う、躍動感たっぷりなアートがユニークで目をひきます。

長い髪の毛を持ち、いつもとは少し異なる「ラプンツェル」の大人っぽい表情にも注目！

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのシャツ。

「エルサ」が振り向く姿が美しく、思わずうっとり☆

背面には雪の結晶もたくさんプリントされています。

＜素材アップ＞

身頃は着心地の良い綿100％天竺素材が使われています。

内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペース付き◎

お名前スペースは通学や通園時に重宝します。

左胸には針で生地を傷めにくい名札付けワッペン付き☆

ワッペンのデザインは、「ベル」と「ラプンツェル」がハート、「エルサ」がひし形になっています。

1枚で着るのはもちろん、重ね着もできてコーディネートの幅が広がりそう。

アート感たっぷりのプリントが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「名札ココ長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

