ベル・ラプンツェル・エルサのアートがインパクト抜群！ベルメゾン ディズニー「名札ココ長袖Tシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、アート感たっぷりのプリントが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「名札ココ長袖Tシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「名札ココ長袖Tシャツ」
© Disney
価格：1,690円（税込）
サイズ：90、100、110、120、130、140
※90サイズは左肩スナップボタン留め
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
アート作品のようなプリント柄が視線を集めそうな長袖Tシャツ。
程よい生地厚で1年中使うことができ、何枚でも欲しくなるアイテムです！
また、パンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすく、着回し力も抜群◎
デザインは「ベル」、「ラプンツェル」、「エルサ」の3種類がラインナップします。
『美女と野獣』ベル
© Disney
『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのシャツ。
「ベル」のドレスとお揃いの黄色が基調で明るい雰囲気☆
一輪のバラを持って、にっこりと微笑んでいる「ベル」の優しい表情にも癒されます。
『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのシャツ。
「ラプンツェル」の周りにランタンが舞う、躍動感たっぷりなアートがユニークで目をひきます。
長い髪の毛を持ち、いつもとは少し異なる「ラプンツェル」の大人っぽい表情にも注目！
『アナと雪の女王』エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのシャツ。
「エルサ」が振り向く姿が美しく、思わずうっとり☆
背面には雪の結晶もたくさんプリントされています。
＜素材アップ＞
身頃は着心地の良い綿100％天竺素材が使われています。
内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペース付き◎
お名前スペースは通学や通園時に重宝します。
左胸には針で生地を傷めにくい名札付けワッペン付き☆
ワッペンのデザインは、「ベル」と「ラプンツェル」がハート、「エルサ」がひし形になっています。
1枚で着るのはもちろん、重ね着もできてコーディネートの幅が広がりそう。
アート感たっぷりのプリントが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「名札ココ長袖Tシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ベル・ラプンツェル・エルサのアートがインパクト抜群！ベルメゾン ディズニー「名札ココ長袖Tシャツ」 appeared first on Dtimes.