ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、汗をかいてもサラリと快適に着ることができる「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／グーフィー」ユニセックス肌側綿のプルオーバー

© Disney

価格：各3,490円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

仕様：吸水速乾加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

スポーツをしているキャラクター柄がおしゃれなプルオーバー。

モノトーンの大人っぽいデザインで、背中側にもプリントが施されています！

ユニセックスサイズで男女でお揃いも楽しめます。

デザインは「ミッキーマウス」と「グーフィー」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。

白が基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、着回し力抜群。

赤と青のユニフォームを着た「ミッキーマウス」の姿もカッコイイ☆

バットを振る姿も躍動感があります。

背中にはロゴプリントも！

グーフィー

「グーフィー」デザインのプルオーバー。

シックな黒が基調で、大人っぽい雰囲気☆

「グーフィー」はバスケットボールを持ってシュートを決めるポーズ！

プリントがモノトーンのシンプルなカラーでまとめられているのもポイントです。

「グーフィー」デザインも背中にプリントが入っています。

肌面は綿でサラリとした肌ざわり。

表面はポリエステルで乾きやすく快適です。

男女問わず着やすいデザインで、パンツスタイルともスカートスタイルとも好相性な一着。

汗をかいてもサラリと快適に着ることができる「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

