スポーツを楽しむミッキー・グーフィー！ベルメゾン ディズニー「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、汗をかいてもサラリと快適に着ることができる「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／グーフィー」ユニセックス肌側綿のプルオーバー
© Disney
価格：各3,490円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
仕様：吸水速乾加工
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
スポーツをしているキャラクター柄がおしゃれなプルオーバー。
モノトーンの大人っぽいデザインで、背中側にもプリントが施されています！
ユニセックスサイズで男女でお揃いも楽しめます。
デザインは「ミッキーマウス」と「グーフィー」の2種類がラインナップ。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。
白が基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、着回し力抜群。
© Disney
赤と青のユニフォームを着た「ミッキーマウス」の姿もカッコイイ☆
バットを振る姿も躍動感があります。
© Disney
背中にはロゴプリントも！
グーフィー
© Disney
「グーフィー」デザインのプルオーバー。
シックな黒が基調で、大人っぽい雰囲気☆
© Disney
「グーフィー」はバスケットボールを持ってシュートを決めるポーズ！
プリントがモノトーンのシンプルなカラーでまとめられているのもポイントです。
© Disney
「グーフィー」デザインも背中にプリントが入っています。
肌面は綿でサラリとした肌ざわり。
表面はポリエステルで乾きやすく快適です。
男女問わず着やすいデザインで、パンツスタイルともスカートスタイルとも好相性な一着。
汗をかいてもサラリと快適に着ることができる「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post スポーツを楽しむミッキー・グーフィー！ベルメゾン ディズニー「ユニセックス肌側綿のプルオーバー」 appeared first on Dtimes.