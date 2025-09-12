「ゲリラ豪雨に見舞われた」キャンプ女子が“命の危険を感じた”できごと「台風中継のリポーターみたいに…」
ソロキャンプの楽しさを伝えるYouTubeチャンネル「週末キャンプチャンネル」。発信者である「りか」さんの親しみやすく愛くるしいキャラクターも相まって、登録者15万人を超える人気チャンネルとなっている。
りかさんのインタビュー後編では、これまでに印象的だったキャンプ、りかさんの活動におけるご両親との関係性、チャンネル運営のスタンスなどを聞いた。
◆思い出深いキャンプ場は…
――YouTubeチャンネルを開始して約2年で、270本以上の動画を投稿されています。かなりハイペースですよね？
りか：そうですね。ふとした時に「こんなに投稿したんだな」と思ったりしています（笑）。
――いろいろなキャンプ場に行かれていますが、その中で一番印象的だったキャンプを挙げるとすれば？
りか：印象的なキャンプ場はたくさんあるので一つにしぼるのは難しいのですが、強いて挙げるなら、お父さんと一緒に行った山梨県の浩庵キャンプ場です。朝起きた時に富士山がものすごく綺麗でしたし、お父さんと一緒に作ったキャンプ飯がとにかく美味しかったんです。
――どんなキャンプ飯でしたか？
りか：浩庵キャンプ場は、漫画「ゆるキャン△」の聖地でもあるので、「同作のシーンをイメージしてみよう！」みたいな感じで作りました。夜に「ゆるキャン△」でやっていた坦々餃子鍋を作って、翌朝は残ったスープに麺を入れて富士山を見ながらすするみたいな…本当に言葉では言い表せないくらいの幸福感がありましたし、いろいろな意味で思い出深かったです。
◆焼き魚を食べるつもりが、網を忘れ…
――キャンプにはトラブルがつきものだと思いますが、印象に残っているトラブルは？
りか：やらかしてしまったことだと、焼き魚を食べようと計画していたのに網を忘れたこととか(笑)。自炊がメインイベントと言ってもいいのに、何しにキャンプに行ったの？って感じじゃないですか。他の物は持っていくのに、重要なものを忘れちゃうんですよね。その時は「もう、どうしよう」となったのですが、売店が充実しているキャンプ場だったんです。
ただ、そこに売っていた網がめっちゃでかいバーベキュー用の網で……。私が使っている焚き火台はけっこうコンパクトなので、いつもの3倍くらい大きな網でサイズが全然合わなかったんです。でも、バーベキューの肉とかを刺すステンレスの串があるじゃないですか。それを買って魚を刺して焼きました。うなぎみたいに(笑)。「結局やりくりすればできるんだぜ」みたいな感じで。
◆キャンプ場に行くまでも試練。命の危険を感じることも
――天候絡みでのトラブルなんかも多そうですね。
りか：東京都あきるの市にある大岳キャンプ場に行った時には、ゲリラ豪雨に見舞われました。電車やバスを乗り継いでキャンプ場に向かっている途中で、歩きながら空を見上げたら、真上がめちゃくちゃ曇天になっていて……。えっ？と思った瞬間に鳴り方がやばすぎる雷が始まって、雨も降ってきて、命の危険を感じました。
ぐちょぐちょの場所にテントを立てている時、下のほうを見たら川が濁流になっていて、めちゃめちゃ怖かったです。ただ、現状を伝えなきゃと思って撮影は続けていましたね。台風中継のリポーターみたいになってました（笑）。
――りかさんにとってのキャンプの魅力は？
りか：重たい荷物を持って鉄道やバスといった公共機関で移動しているので、キャンプ場に着いた時とキャンプ場から家に無事に帰れた時っていうのは、すごい達成感があります。ここまで自分一人でよく来れたなって思ったり……。あと、最近お母さんに「あんなに何もできなかった子が、よくやってるよ。一人でそんなに遠い所まで行って」と言ってもらえたりもして、そういう意味での達成感もありますし、行ったことがない場所に行けるっていうのは、キャンプの魅力だと思います。
