12日に放送されたフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の冒頭、同局の佐々木恭子アナ（52）が29日からキャスターとしてレギュラー出演することが発表された。MC谷原章介が、「ここで、番組からお知らせがあります」と切り出した。

この後、「今月29日、月曜日から佐々木恭子アナウンサーがこの番組に加わってくださることになりました。アナウンサーとして報道人として、現場で培った実績は番組の力になってくださると信じております。そして、人として女性として、そして職責を越えて誠実にいろいろな問題に向き合う姿というのは、人としてとても信頼しております。年齢的に僕と同い年ということで、番組の平均年齢はちょっと上がってしまいますけれどど、それも熟成を重ねたより深い魅力が出ると思いますので、佐々木恭子アナウンサーともども、番組『サン！シャイン』、愛してくださいませ。よろしく御願いいたします」と続けた。情報キャスターの同局松崎涼佳アナ、スペシャルキャスターでお笑いコンビ、メイブル強豪金のカズレーザーとともに頭を下げた。

コメンテーターでフリーアナの神田愛花は、「この時間帯、『とくダネ！』（佐々木アナは初代サブ司会）をいつも拝見したので、戻って来られるのをワクワクしています」と話した。また、日本バレーボール協会の川合俊一会長は、「安心です。居ていただくと全部お任せできるので」と、両手を広げて歓迎ムードを出していた。