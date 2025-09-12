９日、山形県川西町で女性から現金５００円を奪って逃げたとして、きのう緊急逮捕された６８歳の男が「金がほしかった」という趣旨の話をしていることがわかりました。しかし逮捕時の所持金はなく、５００円すら持っていませんでした。

また、防犯カメラの映像から、男は犯行前から現場付近にいたとみられるということです。

強盗の容疑で１０日に緊急逮捕されたのは、川西町時田の無職松浦昭一容疑者（６８）です。

警察によりますと、松浦容疑者は、１０日の午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳の女性から現金５００円を奪った疑いがもたれています。

当時、松浦容疑者は、女性が乗っていた車の運転席側の窓ガラスをたたきドアを開け、カッターナイフを突きつけて「金出せ、金出せ」などと言って脅したということです。

金を奪った後は、軽乗用車に乗って現場から逃げていました。

■パチンコ店の駐車場で緊急逮捕

警察が行方を捜していたところ、１０日に米沢市内のパチンコ店の駐車場で松浦容疑者のものとみられる車を発見し、店から出て車乗り込もうとしたところを職務質問しました。

そこで松浦容疑者は素直に応じ、犯行を認めたことなどから１０日の午後１時ごろ、警察がその場で松浦容疑者を緊急逮捕しました。

捜査関係者によりますと、松浦容疑者は「金がほしかった」という趣旨の供述をしているということです。

■逮捕時の所持金は...

逮捕時、松浦容疑者は所持金がなく、奪った５００円も持っていなかったということです。

松浦容疑者が乗っていたとみられる車からは犯行に使ったとみられるカッターナイフ１本が押収されています。

また、現場周辺の防犯カメラに映った松浦容疑者や犯行に使われた車の状況から、松浦容疑者が犯行前から現場付近にいたとみられることがわかりました。

警察は松浦容疑者の行動や、犯行に至ったいきさつなども含め詳しく調べを進めています。