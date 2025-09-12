女子バレーボール日本代表・秋本美空（19）の母で、元女子バレーボール日本代表の大友愛さん（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。美空との2ショットを披露した。

秋本は8月に姫路からドイツ・ブンデスリーガ1部のドレスナーSCにレンタル移籍したことが発表されたが、大友さんは「色々買い出し＆荷造りの日々」とつづると、美空と自身の親子ショットをアップ。

「記憶飛んで向かう先ミスったり わけわからない受け答えしたり #脳みそパニック こまったもんだ」などと記した。

「ドイツ出発までカウントダウン321go」ともつづると、ハッシュタグでは「前へ進むだけ」「笑顔でね」「美空の道を」「美空らしく」「荷造りパニック」「海外挑戦」「mamaもなの？w」「mikuがなの！」と添えた。

大友さんの投稿に、フォロワーからは「荷造りお疲れ様」「忙しい日々ですが幸せ時間ですね」「素敵なお母さんですね」「可愛い娘を1人で海外に送り出すなんて、愛さんもすごい覚悟が必要だったと思います それでも娘のためにいいお母さんです！」といった反響が寄せられている。