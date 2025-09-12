ギフトにもぴったりなパックソックスも登場！ 今週の気になるモノ

デイリー使いはもちろん、秋の行楽シーズンに活躍するスポーツウェアやアウトドアアイテムも続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

大切な人へのギフトにもぴったり。3足セットのパックソックスが新着

\7,150（ROTOTO/ROTOTOショールーム TEL. 03-6271-1638）

凹凸のある表情が特徴的なコットンのムラ糸を使ったリブソックスは、秋色カラーのラインがポイント。さらりとした履き心地でオールシーズン重宝しそう。

人気のパッカブルデイパックに新色ダークオレンジが仲間入り

W24×H40×マチ10cm \19,800（アンドワンダー TEL. 03-5787-3460）

シリコンコーティングを施したナイロン素材のデイパックは、驚くほど軽く、摩擦や水にも強い優れもの。パッカブル仕様で旅行やアウトドアにも最適。

即完売した『ニューエラ』とのコラボキャップ第2弾が登場！

\8,800（ニューエラ×ハリウッド ランチ マーケット/ハリウッド ランチ マーケット TEL. 03-3463-5668）

人気モデル9TWENTYをベースに、3D刺繍でアイコニックなロゴをON。ウォッシュ加工でこなれ感もプラス。

フランス発のアウトドアブランド、『アヤック』が日本初上陸！

\58,300（にしのや TEL. 03-6434-0983）

トリノオリンピック・バイアスロンのメダリストとメゾン出身の男性2人が設立した『アヤック』。写真のシェルジャケットをはじめ、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃う。