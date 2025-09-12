普段は既読スルーなのに、用事がある時だけ“即レス”。友人にモヤッ【ママリ】

いつも同じ友人が既読スルー…

友達で都合のいい時だけ連絡してくる子いませんか？

グループLINEとかでいつもすぐに既読になるのに、既読スルーかみんなが返し終わった後に否定的な返事してきたり

4日に〇〇で遊ぼ→みんな賛成してるところに→あそこ混むからな～ と返したり。

なのに自分が知りたいことがある時だけやたら返事が早い

知りたい内容知れたらもう既読スルー

〇〇行ったの？！どうだった？！場所教えて！→教えたら既読スルー



みたいな友達。いや友達なのかなこれ。

LINE見てて混むって思ったならみんなの返事が返ってきて決まりかける前に言ってくれたらいいのにって思うし、知りたい事聞くのはいいけど、教えてもらったならありがとうくらい言ってくれたらいいのにと思うんだけど心狭いかな。





はーめっちゃモヤモヤする。

都合の良い時だけ利用されてる感じが腹立つ。 出典：

qa.mamari.jp

顔を見て話せないからこそ、LINEでのやり取りは丁寧にしたいですよね。この記事では、普段返事が遅い友人の言動にモヤモヤするといった投稿を紹介します。グループラインで既読スルーする友人が、予定が決まりかけたころにいつも否定的な意見を言うことにモヤモヤするという投稿者さん。さらに、自分の聞きたいことがあるときだけは返信が早くて…。

友人同士で予定を決めるときにはなるべく早めに返事をしたいですよね。既読がついているにも関わらず、予定が決まりかけたときになってまた振り出しに戻るようなことを言われるのは、出鼻をくじかれたようで気分が悪くなるのも分かります。いくら気心の知れた仲とはいえ、最低限のモラルは守ってほしいですね。

徐々に距離を置いてみるのもアリ？

なんとなくわかります。

似たような経験あるので。

私はその子と段々と疎遠になりつつあります、、。 出典：

qa.mamari.jp

自分が何か聞きたいことがあるときだけすぐに返信してくるという友人。しかも返信するとそのあとはお礼も言わずに再び既読スルーをするため、投稿者さんも我慢の限界のようです。



同じ経験をしている方からは「疎遠になりつつある」という共感の声が…。たとえばみんなで予定を決める際には返事をする期限を決めたり、質問がきても返信を遅めにしたりするなど対策を取ることも一つの手かもしれませんね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）