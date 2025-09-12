ＦＣ東京は１５日にＪ１第２９節・東京Ｖ戦（午後７時開始、味の素スタジアム）をホームで行う。注目の「東京ダービー」では、クラブオフィシャルパートナーの日本航空株式会社（ＪＡＬ）の協賛で「ＪＡＬ Ｄａｙ」を開催する。

来場者先着２万５０００人に「ＪＡＬ×ＦＣ東京 オリジナルフライトタグ」をプレゼントする。キャリーケースや旅行バッグなど、様々な手回り品に取り付けられる青赤のフライトタグとなる。

また、「ＪＡＬ Ｄａｙ」特設ブースも登場。選手サイン入りグッズが当たる抽選会などを実施する。その他、ＦＣ東京のグルメイベント「世界のグルメフェス」とのコラボ企画や、ＪＡＬオリジナル商品の販売を実施する。ハーフタイム抽選会では、選手サイン入りレプリカユニホーム（当選者５人）が当たる企画も用意している。

東京ダービーへ、ＤＦ室屋成はクラブを通じ「ぜひ青赤のフライトタグをホーム・アウェーに関係なくカバンに付けて移動して、青赤を街中でアピールしてください。東京ヴェルディ戦は内容よりも結果が求められる一戦で、特別な緊張感に包まれる試合になると思います。ファン・サポーターのみなさんもこの試合に懸ける想いはとても強いと思うので、青赤に染まったスタンドを味方に、楽しんでプレーしたいと思います。ともに熱く戦いましょう！」とコメントし、来場を呼びかけた。