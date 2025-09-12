「AMG専用ブラックエグゾーストシステム」をGクラス初採用

メルセデスAMG G 63 ブラックアクセントエディション｜Mercedes-AMG G 63 Black Accent Edition

「G 63ブラックアクセントエディション」は、人気のマットペイントのボディと随所に施されたブラックアクセントが調和したデザインが特徴だ。

ボディカラーは、G 63 の通常ラインアップでも人気の「マヌファクトゥーア ナイトブラックマグノ（マット）／限定60台」に、この特別仕様車限定の「マヌファクトゥーア オリーブマグノ（マット）／限定60台」「マヌファクトゥーア オパリスホワイトマグノ（マット）／限定60台」「マヌファクトゥーア カラハリゴールドマグノ（マット）／限定20台」の3色を加えた計4色をラインナップ。

さらにGクラス初採用となる「AMG専用ブラックエグゾーストシステム」や、ブラックパーツが追加となる「AMGエクステリアナイトパッケージ II」といった同モデル限定装備、通常モデルでは有償オプションの「AMG ナイトパッケージ」など、エクスクルーシブなアイテムを多数採用。

これにより、ルーフやバッジ、サイドオーナメント、フロント・リヤのメルセデススター、バンパー・ホイールアーチ、ランニングボード、ブレーキキャリパーといった多くのパーツがブラックとなり、この限定車ならではの存在感を放つ。ホイールはブラックの鍛造22インチAMG ホイールを採用。引き締まった印象を際立たせている。

メルセデスAMG G 63 ブラックアクセントエディション｜Mercedes-AMG G 63 Black Accent Edition

インテリアはボディカラーに合わせた2トーンカラーを採用。いずれも通常モデルでは有償オプションの「マヌファクトゥーア エスプレッソブラウン/ブラック（オリーブボディ）」「マヌファクトゥーア プラチナホワイト/ブラック（ホワイトボディ）」「マヌファクトゥーア チタニウムグレー/ブラック（ブラックボディ）」「マヌファクトゥーア カタラーナベージュ/ブラック（カラハリゴールドボディ）」を組み合わせる。

エクステリア同様にブラックアクセントが施されているほか、同モデル限定装備として「マヌファクトゥーア オープンポアブラックアッシュウッドインテリアトリム」や、Gクラスとしては日本初採用となる「マヌファクトゥーア フルレザーパッケージ」に加え、通常モデルでは有償オプションの「マヌファクトゥーア プログラム・プラス」や「マヌファクトゥーア インテリアプラスパッケージ」を採用。限定モデルならではの特別感を高めている。

SPECIFICATIONS

メルセデスAMG G 63 ブラックアクセントエディション｜Mercedes-AMG G 63 Black Accent Edition

ボディサイズ：全長4690×全幅1985×全高1985mm

ホイールベース：2890mm

最低地上高：240mm（社内測定値）

最小回転半径：6.3m

乗車定員：5人

荷室容量：575～2010L

車両重量：2570kg

総排気量：3982cc

エンジン：V型8気筒ツインターボ

最高出力：430kW（585ps）/6000rpm

最大トルク：850Nm（86.7kgf-m）/2500-3500rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/2500rpm

モーター最大トルク：208Nm（21.2kgf-m）/100rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：6.8km/L

0-100km/h加速：4.4秒（欧州仕様値）

最高速度：220km/h（欧州仕様値）

税込車両価格：3535万円