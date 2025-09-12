博多華丸・大吉の博多大吉が１２日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。番組での舞台裏をバラす相方の華丸を「言わなくていいの」とたしなめる場面があった。

この日のプレミアムトークのゲストは、連続テレビ小説「あんぱん」で「アンパンマン」の生みの親・やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩柳を演じた北村匠海。ドラマでは、いせたくや役でＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＬＬＥの大森元貴が出演しており、この日はＶＴＲで登場してエピソードを明かした。２人はミュージシャンとして２０１９年から親交があるといい、「もっくん、匠海君」と呼び合う仲と明かした。

大吉が「おとついね、『あさイチ』にも来ていただいて。いろいろ教えてくれましたけど」と１０日にゲストで大森が出演したことを説明。すると、華丸が「その数日後、北村さんが来られるということで。本当は北村さんとの朝ドラの話をしたいけど、そこだけはかわしながらやろうと」と突然、その舞台裏をバラした。

大吉は苦笑いを浮かべると、「言わなくて…、言わなくていいのよ、それは。スタッフさんサイドの狙いだけど、言わなくていいの！。『なるべく避けてください』と言われてたけどね」と相方を注意。「『めちゃめちゃエピソードあります』ということで、きょうは満を持しての登場です」と大森の言葉を紹介していた。