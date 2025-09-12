◇ア・リーグ ヤンキース―タイガース（2025年9月11日 ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が11日（日本時間12日）、本拠でのタイガース戦に「2番・右翼」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりとなる45号本塁打を放った。

初回1死の第1打席、ジャッジは相手先発左腕・ホルトンに対し、フルカウントからの6球目、低めカットボールを捉え中堅左にある敵軍ブルペンに放り込んだ。これがメジャー通算360号となった。

さらに3―1で迎えた3回の第2打席でも相手2番手・ギプソンロングの内角直球を捉え、同じように中堅左の敵軍ブルペンへ2打席連発となる46号を放った。1試合2発は6月29日以来となった。

また、361本はジョー・ディマジオに並び、球団歴代4位タイの記録となった。最多はベーブ・ルースの659本で、次いでミッキー・マントルの536本、3位には493本のルー・ゲーリックがランクイン。いずれも米野球殿堂入りを果たした名選手だ。

この日の試合前には01年9月11日に発生した米同時多発テロから24年を迎えたことを受け、ヤンキースタジアムでも追悼式が行われ、トランプ大統領が球場を訪問。試合前にはヤンキースのクラブハウスを訪れ「君たちは勝つ。最後まで戦い抜き、プレーオフに進出する」などと激励。選手らと握手し、エールを送った。

トランプ大統領の“激励”効果があったのか、いきなり主砲が豪快アーチで試合を動かし、本拠ファンも大喜び。2打席連発で熱狂の渦に包み込んだ。

観戦したトランプ大統領もジャッジの豪快な一発に立ち上がって拍手を送っていた。