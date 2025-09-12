長谷川京子プロデュース「ESS by」秋の新色アンバーモカが登場

秋の装いに溶け込む、深みとぬくもりを感じさせるカラーが仲間入り。長谷川京子さんが手がける「ESS by」から、人気のノンワイヤーブラ「Nonwire Smooth Hold Bra」とショーツ「Smooth Line Shorts」に、新色＜Amber Mocha＞が登場します。チョコレートブラウンとベージュをミックスした上品な色合いは、女性らしい気品と季節感をさりげなく演出。日常に寄り添いながらも秋の高揚感を楽しめるラインナップです。

ノンワイヤーでも美胸をキープ

「Nonwire Smooth Hold Bra」（8,580円・税込）は、ノンワイヤーながら立体感のある丸みを演出する3D設計モールドカップを採用。

背中はハイバック仕様で、脇流れを防ぐ芯地入りサイドがしっかりサポート。カラーは新色アンバーモカのほか、ブラック、バーガンディ、ディープグリーンの全4色展開。

サイズはB70～F70までの全13サイズを揃えています。素材はナイロン85％、ポリウレタン15％で、カップラミネートにはポリエステル100％を使用。

解放感ある着け心地で、秋ファッションに自信を添えてくれます♡

ヘルシーに魅せるショーツ

「Smooth Line Shorts」（2,640円・税込）は、ヒップを自然にカバーしつつ丸みをつぶさないバックデザインが魅力。

フロントのU型カッティングで、さりげない色気と女性らしさを演出します。新色アンバーモカに加え、ブラック、バーガンディ、ディープグリーンの全4色を展開。

サイズはM～L、素材はナイロン85％、ポリウレタン15％。スタイリングを引き立てるシンプルさの中に、秋らしいドラマティックなムードを纏える一枚です♪

秋のスタイルに寄り添う「ESS by」

季節の移ろいを感じさせる新色アンバーモカは、いつもの装いにそっと深みをプラス。ノンワイヤーの解放感と計算されたデザインが叶えるシルエットは、忙しい毎日にも心地よさと自信を与えてくれます。

長谷川京子さんプロデュース「ESS by」の新色コレクションで、秋のおしゃれをもっと自由に、もっと自分らしく楽しんでみませんか？