女子プロ日本一決定戦は順延の第1ラウンドが終了 桑木志帆が単独首位、小林光希2位
＜ソニー 日本女子プロ選手権 2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞前日、雷雲接近のためサスペンデッドになった第1ラウンドが終了した。
【写真】笑顔もかわいい！ 韓国のキューティフルが登場！
午前6時57分に再開したラウンドは午前8時43分に終了。桑木志帆が7バーディ・ボギーなしの「65」をたたき出し、7アンダー・単独首位につけている。桑木はイン9ホールを「30」でプレー。これは竹田麗央（2024年第1ラウンド、沖縄・かねひで喜瀬CC）、川崎春花（2022年第4ラウンド、京都・城陽CC）らに並ぶ、今大会の9ホール最少ストロークとなった。4アンダー・2位に小林光希。3アンダー・3位タイには佐藤心結、森井あやめ、仲宗根澄香が並んでいる。2アンダー・6位タイには青木瀬令奈、吉田鈴、金澤志奈、申ジエ、キム・スジ（ともに韓国）が続いている。今季3勝でメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は2オーバー・51位タイ、先週初優勝を挙げた荒木優奈と“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は3オーバー・64位タイで第1ラウンドを終えた。なお、第2ラウンドは午前7時30分にスタートしている。
