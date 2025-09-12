ベッセント米財務長官と中国副首相が貿易・経済について来週協議へ



ベッセント米財務長官が12日から18日までスペインと英国を訪問する。その際にマドリードで何副首相ら中国政府高官らと会い、TikTokや貿易、経済、国家安全保障問題について協議する予定だという。ロイターが報じている。



これより前に、ロシア産原油を巡りトランプ米政権はG7に対し中国とインドに最大100%の関税を科すよう圧力をかけたと報じられた。米からの圧力を受けG7財務大臣らはきょう、オンライン会議を開催し関税政策について協議する予定だ。



ロシアを巡り米国と中国の関係は悪化している。

外部サイト