◆米大リーグ ヤンキース―タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの４５、４６号を放った。マルチ本塁打は６月２９日以来。

この日は２００１年の米同時多発テロが起こってからちょうど２４年。ドナルド・トランプ大統領の来場の前で爆発だ。

初回１死無走者。フルカウントから左腕ホルトンの低めのカッターをとらえた打球は左中間フェンスを越えブルペンに飛び込んだ。打球速度１７７キロ、飛距離１２６メートルの完璧アーチ。

３回は先頭打者で右腕ギプソンロングの２球目の内角低めの直球を４５号と同じ方向にたたき、飛距離は１３２メートルのより遠くに飛んだ２打席連続の４６号となった。通算３６１号はヤンキース歴代４位のジョー・ディマジオに並んだ。

昨季は５８本塁打で３度目の本塁打王に輝いたジャッジだが、今季ア・リーグはローリー（マリナーズ）がここまで５３発で両リーグトップを独走中。２年連続４度目の本塁打王は厳しい状況になったが史上６人目の２年連続５０本塁打をドジャース・大谷翔平（現在４８本）とともに狙っている。

なお、打点も自身４度目となる１００打点に到達した。