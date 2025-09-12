生放送でお届けしている「朝だ！生です旅サラダ」（毎週土曜日朝8時 ABCテレビ・テレビ朝日系）に茺田崇裕(WEST.)がレギュラー出演することが、9月6日(土)放送のエンディングでサプライズ発表され、SNSを中心に話題を呼んだ。

生放送終了終、茺田にインタビュー。「旅サラダ」ファミリーの印象や、WEST.メンバーからのアドバイスなど、初出演を終えてほやほやの気持ちを語ってもらった。

いよいよ9月13日(土)の放送より、茺田がスタジオを飛び出して、日本全国各地を巡る中継がスタート。初中継の場所はふるさと・兵庫県！どんなリポートを届けてくれるのか？

▼茺田崇裕インタビュー(9月6日初出演後)

Q.初回出演を終えて感想を教えてください。

ワクワクと緊張どちらもありますね。僕はうまくやろうとすると絶対噛むので(笑)、出演中はうまくやろうとしないよう自然体を心掛けました。勝俣さんが、「茺田くんの良さを出してくれたらいいから」と言ってくださった時は救われましたね。あとスタッフさんが「思っている以上に一瞬で生中継は終わります。早いですよ！」とおっしゃっていたのが印象的でした。中継の15分って結構あるように感じるけど、あっという間に過ぎていくんだろうな。今日の出演でもその早さは感じました。

Q.「旅サラダ」ファミリーの印象、雰囲気はいかがですか？

本当に”ファミリー”やなと思いましたね。一体感や温かさをすごく感じました。中でも勝俣さんがずっとお話されていたのは驚きました(笑)。すごく優しくて、僕を緊張させないように沢山話しかけてくださったんだと思います。松下さんはとてもお話ししやすく、同じ関西出身ということもあって嬉しかったですね。コメント撮りの間も折を見て目を合わせてくれたりして、温かい方だなと思いました。藤木さんは釣り好きというのが共通点なので、あっという間に打ち解けてしまいそうな気がしています(笑)。松下さんと藤木さんはとにかく爽やか！すごくいい匂いがしました(笑)。

僕は中継担当ですが、年に数回スタジオの皆さんともお会いできるとのことなので、これから楽しみです。早くファミリーの一員になりたいです！

Q.WEST.のメンバーからアドバイスなどありましたか？ レギュラー出演についてメンバーには仕事の合間や移動時間に伝えたのですが、口をそろえて「アドバイスはない！うまくやろうとせず、茺ちゃんらしくやってくれ」と言われましたね。中継先で感じた楽しさ・驚きをありのままに伝えてくれ、と言ってくれて肩の力が抜けたし、すごく嬉しかったです。あとは今日前室で、「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」(毎週土曜9時30分ABCテレビ（関西ローカル）)に出演している中間淳太に会えたので、いいくらいに緊張がほどけました(笑)。

Q.いよいよ9月13日(土)から中継が始まります！改めて意気込みや視聴者へのメッセージをお願いします。

初回は兵庫県ということで、関西弁ですし馴染みもありますし、緊張せずに臨めそうで少し安心しています(笑)。景色や食だけでなく、中継先でどんな人に出会えるのかもすごく楽しみです。カメラが回っていないところでこそ、その人たちの良さがパッと見えるものだと思うので、それを見つけて生放送中にうまくお届けできたらなと思います。頑張ります！！

