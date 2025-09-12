【かっぱ寿司】フルッタフルッタのアサイーを使用した特別メニューが登場。《９月17日まで》

かっぱ寿司は、2025年9月11日から17日までフルッタフルッタのアサイーを使用した「アサイーの日記念特別メニュー」を、かっぱ寿司全店で販売しています。

贅沢な一皿が1週間限定で登場

9月16日の「アサイーの日」を記念して、アサイーアイスが2倍になった特別仕様のアサイーボウルが販売されています。濃厚でなめらかなアサイーアイスをたっぷり味わえるチャンスです。

・アサイーの日記念アサイーボウル

アサイーをベースに、グラノーラや冷凍イチゴをトッピング。本格的なアサイーボウルです。

価格は550円。

・アサイーの日記念アサイーボウル〜はちみつ〜

甘いほうが好みという場合は、はちみつを使用したアサイーボウルもおすすめです。

はちみつを使用しているため1歳未満の子どもには与えないよう注意してください。

価格は550円。

その他に9月18日以降も楽しめる『まぜまぜスムージー風 アサイー＆アセロラ』（650円）や、『まぜまぜスムージー風 アサイー（ダブル）＆アセロラ』（750円）が登場します。また、従来の定番商品『ミニアサイーボウル』（360円）、『ミニアサイーボウル〜はちみつ〜』（360円）もお見逃しなく。

※『ミニアサイーボウル〜はちみつ〜』にははちみつが使用されているため、1歳未満の子どもには与えないよう注意してください。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部