平成フラミンゴ・RIHO、YouTubeを始めた時は「64円しかなかった」 大人気になる前の意外な過去を明かす

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

9月11日（木）に放送された同番組では、RIHOが大人気YouTuberとなった今では考えられない“意外な過去”を明かす場面があった。

【映像】「YouTubeを始めたときは64円しかなかった」平フラ・RIHOが明かした過去

今回は、芸能人夫婦に普段言えない本音をラブホテルで話してもらうという企画の第3弾。

“ギャル芸人の先駆け”とも言われるゆーびーむ☆（37歳）と、お笑いコンビ・だーりんずの松本りんす（47歳）の夫婦が、ベッドの上でお互いの本音をぶつけ合った。

妻・ゆーびーむ☆がぶつけたかった本音は「子どもが欲しいけど夫の貯金がなさすぎる」というもの。

VTRでは2人がお金の問題について真剣な話を繰り広げるなか、パチンコや競馬が趣味の夫・りんすの貯金残高が“80円”という衝撃事実が発覚し、スタジオは騒然となった。

その様子を見ていたスタジオでは、「彼氏が貯金80円だったら許せる？」という話題を展開。

「80円でパチンコに行ってたら許せない」というぺえに対し、RIHOは「夢があって頑張り始めてて、将来がある80円は許せるかな」と答えた。

「でも80円多いなと思いました」と続けたRIHOは、「私YouTube始めたとき64円しかなかった」という衝撃の過去を明かしてスタジオを驚かせる。

これにはぺえも「りんす以上なのか、りんす以下なのか…」とコメントして笑いを誘っていた。