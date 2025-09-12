

【イラスト】こむら返りを防ぐ「マグネシウム」と「カルシウム」の黄金比率

何の前触れもなく、突如として激しい筋肉のつりと痛みに襲われる「こむら返り」ですが、整形外科医の北城雅照氏によれば、その予防には、他の病気と同様に食生活の改善が効果的だといいます。

ではいったい何を、どんな風に食べればいいのでしょうか？ 本稿では、北城氏の著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』から一部を抜粋・編集する形で、こむら返りの予防に欠かせない栄養素と、そのバランスについて解説します。

こむら返りを防ぐ食事の「基本ルール」

こむら返りを予防するには、何よりこまめな水分補給が大切ですが、それと同じくらい欠かせないのが、体内の電解質バランスを保つことです。

こむら返りの予防と食事についてネットで調べると、「マグネシウムを積極的に摂りましょう！」といった情報がたくさん出てきます。

たしかに、こむら返りの予防にはマグネシウムが効果的で、現代日本人の食事で不足しがちな必須ミネラルではあるのですが、これだけではちょっと不親切ですよね。

というのも、筋肉の「収縮」と「弛緩」は、マグネシウムだけでなく、カルシウムやカリウムとも連携して成り立っているからです。どれかひとつでも不足してしまえば、バランスが崩れてこむら返りが起こりやすくなってしまいます。

私はいつも「牛乳＋バナナのセット」はおすすめしているのですが、牛乳には水分とカルシウムが、バナナにはカリウムやマグネシウムが含まれており、手軽に電解質を補える理想的な組み合わせです。

また、味つけの濃い料理が好きな方は、カリウム不足に注意しましょう。なぜなら、塩分（ナトリウム）をたくさん摂ると、体はバランスをとろうとして、カリウムをどんどん排出してしまうからです。反対に、カリウムを多く摂ると、今度はナトリウムの排出量が増えます。

つまり、カリウムとナトリウムはまるでシーソーのように、一方が多くなると、もう一方が減りやすいという性質を持っているということですね。

こむら返りを予防するための食事で大事なのは、「これだけを摂ればいい」ではなく、複数のミネラルをバランスよく摂ること。また、マグネシウムも重要ですが、意識して摂りたいのは「カルシウム」です。

先ほど、筋肉の収縮と弛緩には複数のミネラルが連携して働くとお伝えしましたが、そのなかでも中心的な役割を担っているのがカルシウムだからです。

「骨の材料」というイメージが強いカルシウムですが、心臓や骨格の筋肉を動かすための収縮機能、神経から筋肉への信号を伝える神経筋伝達、ホルモンの分泌調整など、その役割は多岐にわたります。こむら返りを予防するためにも、カルシウムは重要なミネラルのひとつといえるでしょう。

ちなみに、牛乳1杯200mlには、125mg程度のカルシウムが含まれており、これは1日の必要摂取量（成人男性700〜800mg、成人女性650mg）のおよそ5分の1から6分の1にあたります。「牛乳＋バナナのセット」がいかに優れた「電解質チャージ」の組み合わせか、おわかりいただけますよね。

スルメなどの干物は「塩分過多」がマイナス要素

便秘がちな方や高齢者の方には、酸化マグネシウムの薬が処方されることがあります。

たしかによく効く薬ではあるのですが、マグネシウムをあまりに摂りすぎると「高マグネシウム血症」という病気になり、場合によってはマグネシウムが体外に排出されなくなってしまいます。その結果、極端なケースでは、認知症のような症状が急激に進行してしまうこともあるのでご注意ください。

何度でもお伝えしたいのは、やっぱり大切なのはバランスだということです。毎日の食事や献立のなかで、 「ひとつの栄養素に偏らない」 ことこそが、こむら返りを防ぎ、健康な体を保つための基本です。

そこで、ミネラルバランスを意識するために目安として覚えておいてほしいのが、「マグネシウム：カルシウム＝1：2〜3」の理想的な比率です。

マグネシウムが多い食品としては、ひじき・海苔・切り干し大根・納豆・ナッツ類などが身近なところでしょう。とくにおすすめなのが「ナッツ類」で、無塩のものが理想的です。おやつやおつまみとしてそのまま食べたり、砕いてサラダにトッピングしたり、毎日の食事に取り入れやすいのもポイント。

カルシウムは、牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品、小魚、そしてわかめや海苔などの海藻類に豊富です。

そして、カルシウムとマグネシウムの両方を豊富に含んでいるのが「緑黄色野菜」です。カルシウムが豊富な緑黄色野菜の代表例が小松菜で、マグネシウムを多く含む代表例はほうれん草。緑黄色野菜の「緑」の部分に含まれるクロロフィル（葉緑素）が、マグネシウムを多く含んでいます。



もちろん、マグネシウムとカリウムの両方を豊富に含むバナナも、こむら返りの予防を力強くアシストしてくれる優良食材です。とくに調理などが必要なく、すぐに食べられるという点も、何かと忙しい現代人には打ってつけ。「牛乳＋バナナのセット」の存在感が、ここでも際立ちます。

反対に、避けたいのは魚介類の干物や塩蔵品。こむら返り対策に有効な食べ物としてスルメが推奨されることがありますが、実際には塩分の多さがマイナス要素となり、健康面でのメリットを帳消しにしてしまうこともあって、私はおすすめしていません。

「朝しっかり」が「夜の安心」につながる！

ここまで、電解質（ミネラル）についてお伝えしてきましたが、次に気になるのは 「実際にどんな食事をすればいいの？」という点ですよね。

まず前提として挙げておきたいのは、何より朝食が大切ということです。起床時は1日のうちで最も体が脱水しており、電解質バランスも乱れがち。朝食を抜いてしまうと、こむら返りが起こりやすい体のまま1日をスタートしてしまうことになります。

それを防ぐために、朝目覚めたらまずコップ1杯の水を飲む。そのうえで、ふくらはぎがよろこぶ栄養と電解質をしっかり補給できる朝食を用意する。これが、こむら返りを防ぐための理想的な朝の習慣です。

「和食＝健康食」の落とし穴

朝食に和食を選ぶなら、大豆製品を取り入れてください。納豆や豆腐、みそ、しょうゆなど、大豆から作られる食品には、カルシウムやマグネシウムといったミネラルが豊富に含まれています。しかも、植物性のたんぱく質も同時に摂れるため、筋肉の維持や強化にも効果的です。





例えば、主食にごはん、お供に納豆を添えて、副菜に冷や奴、汁物はみそ汁というメニューにすると、これらすべてが、大豆の恵みでできています。

さらに、小松菜やほうれん草をおひたしやみそ汁の具にすれば、ミネラルがさらに充実。そこにひじきの小鉢が加われば、こむら返りに負けない朝食として申し分ありません。飲み物はノンカフェインでミネラルも摂れる麦茶が理想的です。

ただし、塩分の摂りすぎにはくれぐれもご注意ください。和食には、じつは塩分を多く含む料理が多いという一面もあります。

塩分の摂りすぎは血圧を上げ、動脈硬化に直結します。たとえ大豆製品でも、しょうゆやみそをかけすぎたり、入れすぎたりしては逆効果。できるだけ減塩タイプの商品を選ぶのが安心です。漬物・佃煮・干物（とくに大ぶりなもの）なども、知らぬ間に塩分を摂りすぎてしまう食品なので注意しましょう。

「電解質を補おう」と意識するあまり、塩分過多になってしまっては本末転倒。ミネラル補給と同時に、塩分コントロールも忘れずに。これを、ぜひ心にとめておいてください。

