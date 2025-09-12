こう穿けばいいのか！【ユニクロ】40・50代が真似したい♡「パンツコーデ」

スウェットやデニムなどカジュアルなパンツは野暮ったく見えてしまって、穿くのが難しい……そんな40・50代も多いのでは？ 実は合わせるトップスやカラーの選び方次第で、おしゃれな着こなしが目指せます。そこで今回は【ユニクロ】のアイテムを使った「パンツコーデ」をご紹介。おしゃれさんのマネをして、ユニクロパンツの穿き方を学んでみて。

モード感溢れるスウェットパンツコーデ

【ユニクロ】「スウェットパンツ」\2,990（税込・セール価格）

同系色のレースキャミを合わせたモード感溢れるコーデ。光沢感のある上品なキャミを合わせることで、スウェットのカジュアルさが抑えられ、エレガントな印象に。黒のワントーンの中で、ほんのり存在感を醸し出すベージュのトップスを合わせる着こなしはおしゃれ上級者流かも。

タックワイドパンツを引き立てるシンプルコーデ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

定番のタックワイドパンツと白Tシャツのシンプルコーデ。新色というダークグリーンを投入して、落ち着いた雰囲気に。トップスをタックインすることでスタイルアップ効果も狙え、タックワイドパンツのきれいなシルエットが引き立っています。バッグとサンダルはナチュラルカラーで統一し、大人のやわらかな気品漂うスタイルが完成。

バギーカーブジーンズを大人らしく着こなす

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ハイウエストと外側にカーブを描いたシルエットが特徴のバギーパンツは脚長効果も期待できそう。カジュアルなイメージのブルーデニムもブラウンのニットを合わせることで落ち着いた大人の着こなしに。バッグやサンダルも同色で合わせ、上品なワンランク上の大人カジュアルスタイルに導いています。

大人のリラクシーな雰囲気を醸し出すブラウンコーデ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

「脚のラインを美しく見せる」（ユニクロ公式サイトより）独特なシルエットのスウェットパンツはカジュアルながらきちんと感としゃれ感を両立。秋ムードを高めるブラウンが大人のリラクシーな雰囲気を醸し出しています。バッグやシューズ、トップスは黒で統一してシックにまとめ、デニムシャツをサッと肩にかけて抜け感を演出するのもマネしたいテク。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@neni.mo様、@yuki__wear様、@y.y.r.10様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H