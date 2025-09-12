トランプ米大統領が11日（日本時間12日）、ヤンキースタジアムを訪れ、ヤンキース―タイガース戦を観戦。試合前にはヤンキースナインと交流した。

01年9月11日に起きた米同時多発テロから24年を迎えたこの日、ヤンキースは犠牲者らを悼むセレモニーを試合前に開催。選手たちは事件発生時、対応に当たった警察官や消防隊員を称え「NYPD」（ニューヨーク市警察）や「FDNY」（ニューヨーク市消防局）と書かれた帽子を着用。アーロン・ブーン監督やゲリット・コール、カルロス・ロドンがスタジアム内にある「モニュメントパーク」で献花を行った。

トランプ大統領はヤンキースのクラブハウスを訪れ、ナインらと交流。ヤンキースの名物オーナーとして知られたジョージ・スタインブレナー氏と「良き友人だった」と懐かしみ、「私が試合に来る度に勝ったんだ」と“勝利の使者”だと自負。そして、選手たちに「君たちは勝つ。最後まで戦い抜き、プレーオフに進出する。君たちはきっとうまくいく。幸運を祈るよ」などと激励した。その後、主砲のジャッジをはじめ選手たちと握手を交わした。

試合前の国歌斉唱の間は敬礼をして、同時多発テロの犠牲者らを悼み、観客らは「USA」コールで呼応した。

現職大統領が試合を観戦するためにヤンキースタジアムを訪れたのは01年のジョージ・ブッシュ氏以来となった。