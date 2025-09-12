【日本女子プロ】桑木志帆が65で単独首位 インで大会最少30をマーク 第1ラウンド終了
◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第2日（2025年9月12日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）
前日から持ち越した第1ラウンドの残りが午前8時43分に終了し、桑木志帆（22＝大和ハウス工業）が7アンダー65で回り単独首位に立った。
15番から競技を再開した桑木は残り4ホールで3バーディーを奪い、後半のインは6バーディー、ボギーなしで回り、9ホールの大会最少タイスコア30をマークした。
4アンダー68で回った小林光希（23＝三徳商事）が3打差の2位につけた。
3アンダー69で回った佐藤心結（22＝ニトリ）、森井あやめ（32＝F＆co）、仲宗根澄香（33＝Sky）の3人が3位だった。
2アンダー70の青木瀬令奈（32＝リシャール・ミル）、金秀芝（キム・スジ、28＝韓国）、吉田鈴（21＝大東建託）、申ジエ（37＝韓国）、金沢志奈（30＝クレスコ）は6位に並んだ。
メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は2オーバー74で51位。前週ツアー初優勝した荒木優奈（20＝Sky）は3オーバー75で64位だった。