次、コレ買ってーーーッッ！！【コストコ】おやつ・来客用にも◎「スイーツ」

大型倉庫式スーパー【Costco（コストコ）】から、おやつにも来客時のおもてなしにもぴったりな、新作スイーツが続々と登場中！ 見た目・味わいともに満足感が高く、シェアしやすい商品ばかり。今回はその中でも注目の4アイテムを厳選してご紹介します。

朝食にもおすすめな香るおやつ「アールグレイスコーン」

紅茶の香りがふわっと広がる「アールグレイスコーン」は、朝食やブランチタイムにもぴったりな一品。「コストコ好き」の@potipoti212さんによると、温めるなら「断然オーブンがおすすめ」で、「サクホロ感が違う」のだとか！ 冷蔵保存の商品なので、日持ちするのも嬉しいポイントです。

ココナッツ好きには見逃せない「ジャーマンバーケーキ」

続いてご紹介するのは、ふわっと軽やかなココアスポンジに、甘さしっかりのクリームが層になった「ジャーマンバーケーキ」。@potipoti212さんによると、「ココナッツとナッツが入ったクリームがかなり甘め」とのことで、甘党さんには堪らなそう～！ サイズ感も見直されていて、より手に取りやすくなったので、ぜひティータイムのお供にいかがでしょう？

夏らしさ満点！ 3種が楽しめる「サマーデニッシュアソート」

ひとつで3つの味が楽しめる「サマーデニッシュアソート」は、パイナップル・ラズベリー・キャラメルと、それぞれ違った甘さが魅力です。@potipoti212さんいわく「オーブンで焼き直すと焼き立てみたいにサクッとなって美味しく食べられる」そう！ 夏のおやつタイムにもぴったりなアソートです。

しっとり甘じょっぱがクセになる「おとなのばうむ塩キャラメル」

最後にご紹介するのは、「おとなのばうむ」シリーズの中でも特にファンが多そうな「おとなのばうむ塩キャラメル」。筆者もリピ中のスイーツで、しっとりとした口当たりに、キャラメルの甘さとほんのり塩気がマッチした奥深い味わいが楽しめます。@potipoti212さんが「おうちでコーヒーと一緒にゆっくり食べるのが良き」とコメントしている通り、リラックスタイムにもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里