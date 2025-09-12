【べらぼう】寛政の改革で絶版処分に！唐来参和（山口森広）作『天下一面鏡梅鉢』とはどんな作品だった？

田沼政権と入れ替わりに始まった「ふんどし野郎」こと松平定信（井上祐貴）の政治改革。

後に「寛政の改革」と呼ばれ、徳川幕府を半世紀ばかり延命したとも言われています。

その一方で、厳しい思想統制や出版規制を行い、実に息苦しい世の中になってしまいました。

今回はそんな世の中に一石を投じた『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめん かがみうめばち）』を紹介。果たして唐来参和（山口森広）は、どんな物語を書いたのでしょうか。

※あわせて読みたい記事：

『天下一面鏡梅鉢』あらすじ

時は醍醐天皇（だいご。第60代）の御代。まだ若き帝を扶翼し奉るは菅原道真（すがわらの みちざね）、理想的な政治を実現し、その徳は他国にまで知れ渡るほどでした。

まことに結構な世の中で、どのくらい結構かと申しますと……。

唐来参和『天下一面鏡梅鉢』より、佐渡金山が噴火して、金銀が全国各地に降り注ぐ様子。

一、佐渡の金山が噴火して、日本じゅうに金銀が三日三晩も降り注ぎました。

一、金銀を蓄えた人々の暮らしは豊かになり、みんな大歓喜のあまり、定めた以上の年貢を進んで納めるようになります。

一、ネズミや盗人がいなくなり、誰も戸締まりをしなくなりました。むしろ戸なんか邪魔だと取っぱらいました。

一、あまりにも世の中が豊かになり、道端の乞食さえも錦を着たり、蒔絵の漆器で食事をしたり。

一、周の武王（古代中国大陸の名君）にならい、人々は新宿や品川で牛や馬を放し飼いにしました。

一、人々は譲り合いの精神を身につけ、往来で道を譲り合います。しかし譲り合いが過ぎて、渋滞が起こることもしばしば。

一、武芸を好んだ道真公にならい、相撲興行よりも剣術興行が流行り始めました。

唐来参和『天下一面鏡梅鉢』より、吉原遊郭で武芸や漢書が大流行する様子。

一、吉原遊郭でも武芸が流行り、客は身構え、遊女は抜いた簪（かんざし）を手裏剣代わりに投げつけます。

一、合わせて学問ブームが起こり、遊女たちは『論語』や四書五経を嗜むのが粋とされました。

一、芝居では心中物や世話物（トレンディドラマ）なんて低俗な演目は廃れ、代わりに孔子が儒学の問答を繰り広げます。

一、あまりにも治安がよすぎて何も起こらず、道端に金銀が捨てられても、誰も拾いません。

一、みんなが規則正しく生活するので、雨も10日ごとに降ると決められました。下駄屋と傘屋がちょっと困りますね。

一、めでたい世の中に出現する麒麟が見世物となり、大評判で黒山の人だかりができました。

一、人々は何の苦労もなくなったので、150歳くらいまで寿命が延びます。みんなストレスフリーで健康だから、医者はみんな廃業したかも知れません。だけど暮らしに困らないからいいんです。

唐来参和『天下一面鏡梅鉢』より、めでたい世を象徴する麒麟が見世物となる様子。

一、あまりのめでたさに麒麟についで鳳凰までやって来て、鳳凰茶屋が大繁盛。

一、とまぁ何から何までめでたい尽くしの日本国は、朝鮮や琉球はじめ、世界中から観光客が押し寄せる憧れの理想郷となりましたとさ。

一、こんな素晴らしい世の中を実現した道真公は天神様（大自在天満天神）と崇められます。

一、諌鼓鳥（かんこどり。閑古鳥）は鳴くこともなく大賑わい、そんなめでたい酉年の正月に、この本を出版するのでした。

……めでたしめでたし。

『天下一面鏡梅鉢』の反響

唐来参和『天下一面鏡梅鉢』より、新年を寿ぐ諫鼓鳥（かんこどり）。その当て字には「誰かあの『ふんどし野郎』を諫めてやれよ、それとも太鼓持ちしかいないのか」という皮肉も……。

とまぁこんなお話しです。何から何までおめでたい、まったくもって、バカバカしさの極みとでも言いましょうか。

言うまでもなく、これらはすべて皮肉です。

天下一面すべて鏡、つまり「現実は 何から何まで真反対≒残念な世の中」という意味でした。

ちなみに梅鉢とは松平定信の家紋。菅原道真のモデルは、もちろん定信です。

「あんたが政治をやりさえすれば、さぞやめでたい尽くしの世になるだろうよ……ふんどしの守様、これでご満足かい？」

そんな蔦重たちの声が聞こえて来そうですね。

果たして大いに売れた『天下一面鏡梅鉢』。しかし流石に皮肉がバレてしまい、寛政元年（1789年）に絶版処分を食らってしまいました。

同時に朋誠堂喜三二（尾美としのり）『文武二道万石通（ぶんぶのふたみち まんごくどおし）』と恋川春町（岡山天音）『鸚鵡返文武二道（おうむがえし ぶんぶのふたみち）』も一緒に絶版処分となり、二人は戯作者生命を絶つことになります。

それでも唐来参和は2年後に復活、しぶとく創作（改革への抵抗）を続けるのでした。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、山口森広が演じる唐来参和。彼の活躍に注目しましょう！

※参考文献：

小池正胤ら編『江戸の戯作絵本 2』筑摩書房、2024年2月