やわらかなカラーがポイント！セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ
登場時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約25×15×35cm
種類：全1種（ミッキーマウス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
世界中で長年にわたり愛され続けているディズニーキャラクター「ミッキーマウス」が、“赤いほっぺ”デザインのぬいぐるみになって登場。
ほんのり赤くなったほっぺと、ほどよいボリュームのサイズ感が魅力的です！
また、やわらかな印象のカラーリングもポイント。
インテリアにもぴったりな、優しい雰囲気に仕上げられています。
おすわりポーズで飾れる、癒やし度満点なプライズです。
”赤いほっぺ”デザインがかわいい、「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。
セガプライズの「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみは、2025年9月12日より全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post やわらかなカラーがポイント！セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.