今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ

登場時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約25×15×35cm

種類：全1種（ミッキーマウス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

世界中で長年にわたり愛され続けているディズニーキャラクター「ミッキーマウス」が、“赤いほっぺ”デザインのぬいぐるみになって登場。

ほんのり赤くなったほっぺと、ほどよいボリュームのサイズ感が魅力的です！

また、やわらかな印象のカラーリングもポイント。

インテリアにもぴったりな、優しい雰囲気に仕上げられています。

おすわりポーズで飾れる、癒やし度満点なプライズです。

”赤いほっぺ”デザインがかわいい、「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ミッキーマウス」 赤いほっぺ Lぬいぐるみは、2025年9月12日より全国のゲームセンターなどに登場します☆

