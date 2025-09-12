セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」　赤いほっぺ　Lぬいぐるみ

セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」　赤いほっぺ　Lぬいぐるみを紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」　赤いほっぺ　Lぬいぐるみ

 

 

登場時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約25×15×35cm

種類：全1種（ミッキーマウス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

世界中で長年にわたり愛され続けているディズニーキャラクター「ミッキーマウス」が、“赤いほっぺ”デザインのぬいぐるみになって登場。

ほんのり赤くなったほっぺと、ほどよいボリュームのサイズ感が魅力的です！

また、やわらかな印象のカラーリングもポイント。

インテリアにもぴったりな、優しい雰囲気に仕上げられています。

おすわりポーズで飾れる、癒やし度満点なプライズです。

 

”赤いほっぺ”デザインがかわいい、「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ミッキーマウス」　赤いほっぺ　Lぬいぐるみは、2025年9月12日より全国のゲームセンターなどに登場します☆

