ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期：2025年9月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、人気番組「おさるのジョージ」グッズが続々登場。

2025年9月は、普段使いにぴったりな雑貨や一緒にお出かけが楽しめるリュックサック、マスコットなどがラインナップされます☆

おさるのジョージ シリコンサークルミニポーチ

投入時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約6×2×6cm

種類：全7種（イエロー、クリーム、グリーン、ライトブルー、ピンク、オレンジ、ブルー）

「おさるのジョージ」に登場するキャラクターたちをプリントしたミニポーチ。

プチサイズでかわいい、シリコン製のサークル形ポーチです。

おさるのジョージ ぬいぐるみ くるりんフェイス

投入時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約13×8×10cm

種類：全3種（黄色い帽子、バナナ、リンゴ）

立体的にデザインされた「ジョージ」の前髪がアクセントになったぬいぐるみ。

「ジョージ」のお顔をひっくり返すとバナナや黄色い帽子に大変身！

「おさるのジョージ」のロゴもプリントされた、何度でも楽しめるプライズです。

おさるのジョージ プラチナムザッカフェイス収納ボックス

投入時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約20×20×20cm

種類：全2種（オレンジ、ブルー）

「ジョージ」のお顔をアップでプリントした、かわいい収納ボックス。

トップには「ジョージ」や「ハンドリー」「チャーキー」「ニョッキ」「ジャンピー」たちがプリントされています。

色んな場面で大活躍してくれる、使いやすい雑貨です。

おさるのジョージ プラチナムザッカぽってりフェイスリュック

投入時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約25×7×25cm

種類：全2種（レッド、ブルー）

「ジョージ」のお顔が大きくデザインされた、カラフルなリュック。

にっこり笑顔を描いたレッドと、ちらりと舌をのぞかせたブルーの2色が展開されます。

おさるのジョージ ぽってりマスコット オーバーオール

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約9×6×10cm

種類：全3種（ジョージ（水色）、ジョージ（紺）、ジョージ（麦わら帽子））

ぽってりとしたデフォルメデザインの「ジョージ」が、オーバーオールを着ているかわいいマスコット。

ウィンクする姿やりんごの入った籠を抱えたデザインなど、全部で3種類が登場します。

おさるのジョージ マスコットへアゴム

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約4×4×1cm

種類：全5種（フェイス（ぺろり）、フェイス（口開け）、きいろ×みどり、きいろ×あか、きいろ×あお）

様々な「ジョージ」の表情が楽しめる、カラフルなデザインのへアゴム。

「黄色い帽子のおじさん」をぎゅっと抱きしめる姿など、全5種類がラインナップされます。

遊び心あふれるぬいぐるみやファッションアイテム、収納ボックスなどがバラエティ豊かに登場。

2025年9月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

