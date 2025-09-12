WEST.濱田崇裕、『旅サラダ』新レギュラー メンバーが同じアドバイス 初中継先はふるさと・兵庫県
WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字）が、ABCテレビ『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）の新レギュラーとして6日に初出演を終え、インタビューに応じた
【画像】WEST.濱田崇裕がレギュラーに『朝だ！生です旅サラダ』新キービジュアル
6日放送のエンディングで濱田のレギュラー出演をサプライズ発表した。13日から濱田がスタジオを飛び出して、日本全国各地を巡る中継が始まる。初中継はふるさとである兵庫県から。
■濱田崇裕インタビュー
――初回出演を終えての感想を教えてください。
ワクワクと緊張どちらもありますね。僕はうまくやろうとすると絶対噛むので（笑）、出演中はうまくやろうとしないよう自然体を心掛けました。勝俣さんが、「濱田くんの良さを出してくれたらいいから」と言ってくださった時は救われましたね。あとスタッフさんが「思っている以上に一瞬で生中継は終わります。早いですよ！」とおっしゃっていたのが印象的でした。中継の15分って結構あるように感じるけど、あっという間に過ぎていくんだろうな。今日の出演でもその早さは感じました。
――旅サラダファミリーの印象、雰囲気はいかがですか？
本当に”ファミリー”やなと思いましたね。一体感や温かさをすごく感じました。その中でも勝俣さんがずっとお話されていたことには驚きました（笑）。すごく優しくて、僕を緊張させないようにたくさん話しかけてくださったんだと思います。松下さんはとてもお話ししやすく、同じ関西出身ということもあってうれしかったですね。コメント撮りの間も折を見て目を合わせてくれたりして、温かい方だなと思いました。藤木さんは釣り好きというのが共通点なので、あっという間に打ち解けてしまいそうな気がしています（笑）。それに松下さんと藤木さんはとにかく爽やか！すごくいい匂いがしました（笑）。僕は中継担当ですが、年に数回スタジオの皆さんともお会いできるとのことなので、これからが楽しみです。早くファミリーの一員になりたいです！
――WEST.のメンバーからアドバイスなどありましたか？
レギュラー出演についてメンバーには仕事の合間や移動時間に伝えたのですが、口をそろえて「アドバイスはない！うまくやろうとせず、濱ちゃんらしくやってくれ」と言われましたね。中継先で感じた楽しさ・驚きをありのままに伝えてくれ、と言ってくれて肩の力が抜けたし、すごくうれしかったです。あとは今日前室で、『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）に出演している中間淳太に会えたので、いいくらいに緊張がほどけました（笑）
――いよいよ9月13日（土）から中継が始まります！改めて意気込みや視聴者へのメッセージをお願いします。
初回は兵庫県ということで、関西弁ですしなじみもありますし、緊張せずに臨めそうで少し安心しています（笑）。景色や食だけでなく、中継先でどんな方に出会えるのかもすごく楽しみです。カメラが回っていないところでこそ、その方々の良さがパッと見えるものだと思うので、それを見つけて生放送中にうまくお届けできたらなと思います。頑張ります!!
【画像】WEST.濱田崇裕がレギュラーに『朝だ！生です旅サラダ』新キービジュアル
6日放送のエンディングで濱田のレギュラー出演をサプライズ発表した。13日から濱田がスタジオを飛び出して、日本全国各地を巡る中継が始まる。初中継はふるさとである兵庫県から。
■濱田崇裕インタビュー
――初回出演を終えての感想を教えてください。
――旅サラダファミリーの印象、雰囲気はいかがですか？
本当に”ファミリー”やなと思いましたね。一体感や温かさをすごく感じました。その中でも勝俣さんがずっとお話されていたことには驚きました（笑）。すごく優しくて、僕を緊張させないようにたくさん話しかけてくださったんだと思います。松下さんはとてもお話ししやすく、同じ関西出身ということもあってうれしかったですね。コメント撮りの間も折を見て目を合わせてくれたりして、温かい方だなと思いました。藤木さんは釣り好きというのが共通点なので、あっという間に打ち解けてしまいそうな気がしています（笑）。それに松下さんと藤木さんはとにかく爽やか！すごくいい匂いがしました（笑）。僕は中継担当ですが、年に数回スタジオの皆さんともお会いできるとのことなので、これからが楽しみです。早くファミリーの一員になりたいです！
――WEST.のメンバーからアドバイスなどありましたか？
レギュラー出演についてメンバーには仕事の合間や移動時間に伝えたのですが、口をそろえて「アドバイスはない！うまくやろうとせず、濱ちゃんらしくやってくれ」と言われましたね。中継先で感じた楽しさ・驚きをありのままに伝えてくれ、と言ってくれて肩の力が抜けたし、すごくうれしかったです。あとは今日前室で、『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）に出演している中間淳太に会えたので、いいくらいに緊張がほどけました（笑）
――いよいよ9月13日（土）から中継が始まります！改めて意気込みや視聴者へのメッセージをお願いします。
初回は兵庫県ということで、関西弁ですしなじみもありますし、緊張せずに臨めそうで少し安心しています（笑）。景色や食だけでなく、中継先でどんな方に出会えるのかもすごく楽しみです。カメラが回っていないところでこそ、その方々の良さがパッと見えるものだと思うので、それを見つけて生放送中にうまくお届けできたらなと思います。頑張ります!!