宇垣美里、連ドラ単独初主演決定 “不妊症”題材『できても、できなくても』 共演に山中柔太朗【コメントあり】
タレントの宇垣美里が、10月9日スタートのテレ東木ドラ24『できても、できなくても』(毎週木曜 深0：30)で連ドラ単独初主演を務めることが、12日に発表された。
【画像】原作・朝日奈ミカ氏書き下ろしドラマ化記念イラスト
電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画『できても、できなくても』を実写化する。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央(26)と出会う…というストーリー。
主人公・桃生翠を演じるのは、ニッポン放送Podcast『宇垣美里のスタートアップニッポンpowered by オールナイトニッポン』でパーソナリティーを務めるほか、漫画や映画評など計4本の連載を担当し幅広く活躍する宇垣。そして、月留真央を演じるのは、ドラマ『飴色パラドックス』（MBS）や映画『あたしの！』『君がトクベツ』など数多くの話題作に出演する5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗。
また、脚本には見逃し配信の総再生数がテレ東ドラマ歴代初の3000万回を突破し話題となった、“不倫ホラー”『夫の家庭を壊すまで』を担当した加藤綾子氏をはじめ、松下沙彩氏、中西秋氏が決定した。
【コメント】
■宇垣美里
産んでもいい、産まなくてもいい。誰しも思うように生きる権利を持つと、ちゃんと知っている。それでも、幼い頃から刷り込まれた幸せの雛形と比べ、自分の存在を否定されたかのように追い詰められてしまう翠に、未婚で出産経験のない同世代の女性として痛いほどの共感を覚えました。"普通"という呪いから解放され、自分なりの幸せを掴むべく一歩を踏み出す際の背中は、きっと誰かの救いになれるのだと信じています。皆さんに楽しんでいただけると幸いです。
■山中柔太朗
テレビ東京さんの映像作品は初めて出演させていただくのですごくうれしいです！とてもデリケートな内容でたくさん考えさせられる物語だと思ったのと同時に、いろいろな人物が絡み合う人間関係の中で自分が演じさせていただく真央がどんな人になるのか僕自身も気になりますし、宇垣美里さんとお芝居をするのが今からすごく楽しみです！全力で頑張ります、よろしくお願いします！
■原作者：朝日奈ミカ
ドラマ化します！」との第一報を聞いてから、ずっと夢見心地です…。こんな素晴らしい機会を頂き本当に幸せです。ありがとうございます！翠と真央を演じてくださる宇垣美里さん、山中柔太朗さんをはじめ、キャストの皆さまが魅力的な方ばかりなので、映像で拝見するのが今からとても楽しみです。翠たちがひたむきに、そして誠実に自分の幸せと向き合う物語を、ぜひ、たくさんの方に楽しんでいただけますように！
■監督：高橋名月
原作を読ませていただきながら、人生の岐路に立たされた時に葛藤しながらもなんとか自分なりの決断をくだしていく翠と真央に強く惹かれました。そんな翠と真央を宇垣美里さん、山中柔太朗さんが繊細に、かつ力強く演じてくださっていて、素敵な作品になると予感しています。ぜひご覧ください！
■脚本：加藤綾子
「できても、できなくても」人生は続きます。自分のやる気や努力だけではどうにもならないことは多々ありますが、その先の幸せを見つけるのは、自分自身・自分次第かもしれない……そんな想いを主人公の翠とともに模索しながら脚本を書きました。原作の朝日奈さんとやりとりを重ね、原作の世界観を大切に守りつつ、ドラマならではの見どころや描き方も意識しました。主演の宇垣美里さん、山中柔太朗さんをはじめ素晴らしいキャストのみなさまに恵まれ、原作とドラマそれぞれの良さや違いを感じていただきながら、どちらもお楽しみいただけたらうれしいです。
■プロデューサー：吉川肇(テレビ東京)
主演の宇垣美里さん、山中柔太朗さんとは今回初めて作品でご一緒させていただくのですが、何気ない所作や言葉遣いから画には映らない細部まで役作りに対してとても真摯（しんし）で、お2人に翠と真央を演じていただけて本当にうれしく、視聴者の皆さまにも早く見ていただきたいです。非常に繊細なテーマではあるのですが、”できることを一つずつ可能性を拡げていく”主人公の直向きさは必ず誰かの心に届くと信じております。「できても、できなくても」という作品と出会っていただいた方に、”明日へ一歩踏み出す希望”を持っていただけるような物語を紡いでいければと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
