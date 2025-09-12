46歳・浜崎あゆみ、激変の新ビジュアル公開に「びっくり」「ジョジョみたい」反響
歌手の浜崎あゆみ（46）が12日までに自身のインスタグラムを更新。新たなイメージのビジュアルを公開した。
【写真】「新鮮すぎる！」“グリーン”イメージの浜崎あゆみ、新ビジュアル
浜崎は、シルバーのロングヘアに見んとグリーンのリップとネイルを合わせた自身の2枚の写真を公開。コメントで「選ぶのは右か左かじゃない。比べるのはあの人かこの人かじゃない。わたしがわたしとの戦いを支配する。Credit to amazing China AI creators」と添えた。
このショットにファンからは「新しい感じのayu」「びっくりした！」「画面二度見したわ」「誰かと思った」「クォリティ高すぎ！！！」「どこのモデルかと思った」「シルバー×グリーンのイメージ全然ないけどこういうあゆも新鮮」「緑めっちゃ似合う！ガンガン攻めてほしい」「ジョジョみたい」「ゆりあんレトリバーに似てない？」など好印象のコメントが続々。「いつだって、ライバルは自分自身」という共感する声も多数寄せられた。
