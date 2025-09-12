「持続可能な未来に種をまこう」 エスビー食品がサステナブルプロジェクト 有機JAS認証スパイスで

エスビー食品は地球環境の保全やスパイスとハーブの産地支援を目的としたサステナブルプロジェクト「持続可能な未来に種をまこう」を開始した。「未来への種まき」に参加してもらい、持続可能な生産と地球環境への貢献を目指す。

プロジェクトは有機JAS認証スパイス「ORGANIC SPICE」シリーズの動画視聴や商品購入を通じて、環境保全団体へ寄付を行う企画。

プロジェクトサイトにアクセスし「ORGANIC SPICE」の動画を最後まで視聴すると、「未来の種」を取得可能。その後、アンケートに回答すると「種まき」が完了する。エスビー食品は「種まき」1回につき0.5円を環境保全団体へ寄付する。参加受付期間は2026年3月31日まで。期間中、一人1回まで参加できる。

同社は「ORGANIC SPICE」の売上の一部を環境保全団体へ寄付しており、「ORGANIC SPICE」を購入するだけでもプロジェクトに参加できる。期間は制限なし。継続的に参加できる。寄付先は世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）。プロジェクトの参加件数に基づく金額は、環境保全を目的とした様々な貢献への一助となる。