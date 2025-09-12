WEST．霤朕鰺機36）がこのほど、新レギュラーとなったテレビ朝日系旅番組「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）への思いを語った。

霤弔6日放送の同番組のエンディングに生出演し、「来週から中継リポーターとして旅サラダに参加させていただくことになりました」とあいさつした。

初出演後、インタビューに応じ、「ワクワクと緊張どちらもありますね。僕はうまくやろうとすると絶対かむので、出演中はうまくやろうとしないよう自然体を心がけました。勝俣（州和）さんが『霤弔んの良さを出してくれたらいいから』と言ってくださった時は救われましたね」と振り返った。

MCの松下奈緒や藤木直人ら共演者について「本当に“ファミリー”やなと思いましたね。一体感や温かさをすごく感じました」。松下は同じ関西出身、藤木は釣り好きの共通点もあり、「松下さんと藤木さんはとにかく爽やか！すごくいい匂いがしました」と笑いながら、「僕は中継担当ですが、年に数回スタジオの皆さんともお会いできるとのことなので、これからが楽しみです。早くファミリーの一員になりたいです」と語った。

レギュラー出演について、WEST．のメンバーからは「口をそろえて『アドバイスはない！うまくやろうとせず、陲舛磴鵑蕕靴やってくれ』と言われましたね」と明かし、「中継先で感じた楽しさ、驚きをありのままに伝えてくれと言ってくれて肩の力が抜けたし、すごくうれしかったです」と感謝。同番組終了後の「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜9時30分、関西ローカル）に生出演している中間淳太にも会い、「いいくらいに緊張がほどけました」と笑った。

13日の放送から全国各地の魅力を伝える中継を担当し、初回は故郷の兵庫県から中継する。「関西弁ですしなじみもありますし、緊張せずに臨めそうで少し安心しています。景色や食だけでなく、中継先でどんな方に出会えるのかもすごく楽しみです。カメラが回っていないところでこそ、その方々の良さがパッと見えるものだと思うので、それを見つけて生放送中にうまくお届けできたらなと思います。頑張ります!!」と意気込んだ。