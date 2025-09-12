◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第２日（１２日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

悪天候の影響でサスペンデッドとなった第１ラウンドが行われ、午前８時４３分に終了した。

ツアー３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が２度の３連続を含む７バーディー、ボギーなしの７アンダー６５をマークし、単独首位発進を決めた。インでは今大会（１９９０年以降）における９ホール最少ストローク（パー３６）に並ぶ３０を記録した。

ツアー未勝利の小林光希（三徳商事）が首位と３打差の４アンダー２位。佐藤心結（みゆ、ニトリ）、森井あやめ（Ｆ＆ｃｏ）、仲宗根澄香（Ｓｋｙ）が３アンダーの３位に並んだ。

２アンダー６位に青木瀬令奈（リシャール・ミル）、ルーキーの吉田鈴（大東建託）、金沢志奈（クレスコ）、金秀芝（キム・スジ、韓国）、申ジエ（韓国）。１アンダー１１位にはツアー３勝の河本結（リコー）、ルーキーの寺岡沙弥香（フリー）らがつけた。

注目ルーキーの都玲華（大東建託）は１オーバーの３３位。メルセデスポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は２オーバーの５１位と出遅れた。