お笑い芸人のゆーびーむ☆（37歳）が、夫・松本りんす（47歳）の驚くべき金銭感覚と家族計画に激怒する場面が放送された。

9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』の「本音はベッドの上で」コーナーでは、夫婦がラブホテルで率直な会話を交わす企画に、ゆーびーむ☆と「だーりんず」の松本りんす夫妻が登場した。

2023年6月に入籍した2人だが、子どもを希望するゆーびーむ☆にとって、松本の金銭感覚が大きな不安材料となっていることが明らかになった。番組内でゆーびーむ☆は松本の貯金額について追及。「じゃあなんで貯金さ（通帳に）700円ぐらいしか入ってないじゃん？」と問いただすと、松本は「使っちゃうタイプだから」と軽く答えた。

ゆーびーむ☆が「じゃあ見せろよ。全財産。（サイトで口座）見れるでしょ？銀行の。見てみよう。700円以上あるんでしょ？」と、スマートフォンで口座残高を確認すると「え。えええ！？」と驚愕の声を上げる。

「80円。！？700円以下じゃん！ちょっと待って！！！」と思わず叫び、口座履歴には「日本中央競馬会」への支払いばかりが並んでいたことも発覚。「なんで5000円中央競馬に落とされてんだよ！5000円引き落とされて、今80円なってんだよ！！！」と、松本のギャンブル癖にも怒りを隠せない様子だった。

子供を望むゆーびーむ☆は「子供欲しい？私はすごい欲しいの」と切り出すと、47歳の松本も「まあまあ、俺ももう48だし。まあ早い方がええかな」と同意。しかし、出産費用の話になると松本の能天気さが露呈した。

ゆーびーむ☆が「出産時に50万ぐらいもらえるみたいな。支援金みたいなのが50万ぐらい出るんだけど、（友人は）結局70万ぐらいかかったらしいよ。しかも（50万円は）産後に支給されるから」と説明し、「生まれるってなった時に、あなたは50万をどうすんの？」と質問。

これに松本は「妊娠しましたからトツキトウカあるわけじゃん、その間に貯めなあかんわけでしょ」「最悪ね。最悪よ。そのまま返ってくるんやったら、誰かにお借りして」と、まさかの回答をした。

この発言に、ゆーびーむ☆は「トツキトウカで貯めんな！その前に貯めとけ！！！！」「ほんとやばいよその考え！48だよ今年！？全国の48歳集めてみ！？あんたが1番アホ！今はまだ子供が生まれてないんだから、その前にできることをやるべき！！！」と猛烈に反論。

ゆーびーむ☆自身が借金のある家庭で育った経験から「子供にはやっぱり苦労させたくないな」という強い思いを持っていることも告白。「でも多分、今ここに私たちの子供が生まれたとしたら『やばい！明日のご飯どうすんの！？来月の家賃どうすんの！？』みたいな。このままだとやばいと思う」と懸念を示した。

そして、問題解決のために自ら行動を起こす決意を表明。松本の働く場として自らバーをオープンする計画を明かし「私は社長になるから。で、あんたはバイト。店長の言うこと聞いて」と宣言した。

スタジオでぺえは「ちょっと『ゆーびーむ⭐︎ちゃんが言葉強すぎるんじゃない？』って思った人もいるかもしれないけど、このぐらい言わないと。もうなんならこれ以上は言わないと、多分こういう人には多分響かない」とゆーびーむ☆の行動を擁護。「このラブホテル出たらもう（頭に）ない。『金借りよ』ってなんのよ」と厳しい意見を述べた。

番組では、その後8月上旬に「BEAMBAR」が中野でオープンし、松本がそこで働いていると紹介された。稲田は「店頑張ってほしいな」とエールを送り、「だってこの店が終わるときは2人が終わる時ですもんね。子供ちゃんがいると、3人が終わっちゃうからね」と真剣な表情で締めくくった。