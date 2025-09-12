宇宙の輝きを纏う♡espoir新作コレクションでドラマチックメイク

韓国発のメイクブランド「espoir(エスポア)」から、幻想的な輝きをまとった『ギャラクシービームコレクション』が2025年10月11日(土)より登場します。人気のクッションファンデをはじめ、下地やリップなど、宇宙をイメージした限定アイテムが勢ぞろい。銀河の煌めきを感じさせるクールトーンで、秋冬メイクをドラマチックに演出してくれます。

ビーベルベットクッションで澄んだ肌へ

ブランドを代表する「ビーベルベットカバークッション」が、限定デザインでお目見え。セットには、みずみずしいツヤ肌を叶える「デューライクジェローグローライザー」ミニサイズも付属。

価格は3,300円（税込）で、13g+7mLの容量。角層まで潤いを届けながら、毛穴やシミを自然にカバーしてフローレスな肌に仕上げます。

薄膜フィルターのような仕上がりで、端正なツヤを長時間キープ。

タイムシークレット×ポケモン限定コスメで日常に可愛さをプラス

リップは星屑のきらめきと艶めきを

ノーウェアリップスティックバーミンググロー

注目は、2,640円（税込）の「ノーウェアリップスティックバーミンググロー」と「ベアグローリップバーム」。リップスティックは鮮やかな発色と透け感¹のある美しい仕上がりを実現。

限定カラーは青みピンクとチェリーレッドの2色展開です。

ベアグローリップバーム

さらに星屑のようなラメが輝く「ベアグローリップバーム」は、ナチュラルピンクで透明感¹を引き出し、ふっくらとしたハリ感をプラスしてくれます♪

*¹ メイクアップ効果による

銀河のきらめきを纏って秋冬を楽しんで

『ギャラクシービームコレクション』は、宇宙を閉じ込めたような幻想的な輝きと鮮やかな発色で、日常をドラマチックに彩ります。

クッションファンデで澄んだツヤ肌を演出し、リップで星屑のようなきらめきをオン。特別感あふれるデザインはメイクの時間をさらに楽しくしてくれるはず。

今しか出会えない限定コレクションで、あなただけの銀河のような美しさを纏ってみませんか？