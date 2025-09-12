声優でシンガー・ソングライターのみゆはんの夫でギタリスト「Ichika Nito」が、韓国で初の単独公演を行う。10月23日にソウル市内で開催する。韓国メディアが報じた。

韓国メディアのスポーツ京郷は12日「日本の天才ギタリストIchika Nitoがいよいよ韓国公演」のタイトルで「独創的な演奏スタイルと感覚的な音楽性で、全世界的な注目を集めている新世代ギターアーティスト。彼はSNSを舞台にグローバルファンに名前を知らせ、これまで数多くの韓国ファンのラブコールに応える初舞台をついに実現させる」と報じた。

また「今回のツアーは、東京公演（10月17日、恵比寿 The Garden Hall）からスタートし、ソウル公演をへて台湾・台北まで続く。5月の米国ロサンゼルス公演では『I Miss You』『Branching Paths』『Drowsy』など主要曲を含め、計14曲を披露してファンの熱い反応を引き出した」とも伝えた。

Ichika NitoはYouTube（ユーチューブ）購読者数約275万人、Spotifyで月間リスナー30万人以上を記録し、世界的なファンダムを形成している。YouTubeでは数百万再生数を記録した演奏映像の多数を保有しており、インスタグラムとTikTok（ティックトック）では、熱狂的なフォロワーを確保している。

同メディアはさらに「まるで楽器と1つになったような指の動きとタッピング奏法、風景を描き出すようば繊細なメロディー、圧倒的な演奏力は彼を『ギターの新時代（New Era of Guiter）』を代表するミュージシャンとして位置づけた。また、米国、中国、欧州各国の舞台で熱い歓呼を受け、世界的な音楽フェスティバルとショーケースに招待され注目を集めてきた」と絶賛した。