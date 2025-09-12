今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。秘書として20年以上にわたりやなせさんを支え続けたのが、やなせスタジオ社長・越尾正子さんです。やなせさんの素顔やドラマ化への思いを伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】いせたくやを演じる大森元貴さん

＜越尾さんは、習っていた茶道の稽古場でやなせたかしさんの妻、暢さんと知り合った。その後、1992年から有限会社やなせスタジオで働き始める＞

私は趣味でお茶のお稽古をしていました。通っていた教室で出会ったのが暢さんだったんです。

私は20代半ばで暢さんと知り合ったとき、暢さんは50代半ば。だから、私が知っている暢さんは、50代から70代まで。やなせ先生とは実際にお仕事をしたのは20年ほどです。

お２人の人生の一部分しか知りませんので、『あんぱん』では聞いたことのある話もありますし、知らなかったけれど子ども時代はそうだったのかなと想像できるようなエピソードもありました。毎日楽しみに観ています。

もともと、暢さんの生き方がドラマになったら面白いと思っていたんです。暢さんは少女から大人になる途中で戦争を経験している。戦争が終わったら、女１人で生きていかなくてはいけないと速記を習い、高知新聞に勤める。そして、「議員秘書になってほしい」と請われて東京に行く。当時の女性としては勇気ある行動だったと思います。

やなせ夫妻の素顔

暢さんもやなせ先生も真面目な人でした。強く言うこともありあすが、実際の暢さんはしっかり相手を立てることは立てる。誰にでもガンガン強く言うのではなくて、権力者や会社の偉い人が理不尽なことをすると「それはいけない」と言える人。



ヒロイン・のぶを演じる今田美桜さん（『あんぱん』／(c)NHK）

私が失敗した時にはきちんと「こうしたほうがいい」と教えてくれました。私自身も暢さんから強く言われたことがありません。気持ちのいい女性でした。

やなせスタジオで働くことが決まると、暢さんからは、「うちの仕事は簡単だからよろしくね」と言われました。びっくりしたのが、通帳や銀行の実印とか、貴重な財産が記録されているものをポンと渡されたことです。「これお願いね。これは金庫に入れてあって、金庫の鍵はここに置いてあって金庫の暗証番号っていうのがこれね」と入社後すぐの私に言うんです。「大丈夫なのかな」と自分でも気になるぐらいでした。

あまりに任されすぎたので、暢さんに「もし私が悪い人だったらどうします？」と聞いたんです。暢さんは、「もしあなたが悪い人だったら自分に見る目がなかったと思って諦める」と言って。それを聞いたときに「すごい人だ」と思いました。私だったら「悪いことは絶対しないでね」と言う。「見る目がなかったと思って諦める」と言える。そういう女性には今まで暢さん以外に会ったことがありません。

やなせ先生夫妻との思い出で、よく覚えていることがあります。高知の名産で「小夏」というかんきつ類があって。私がやなせスタジオに入ったばかりのころ、やなせ先生が「小夏の正しい食べ方を教えてあげます」と言って包丁でくるくる小夏をむいてくださった。表皮をむいて、白く薄い中の皮を残したまま食べると美味しいそうです。

でも、暢さんの食べ方は先生と違う。やなせ先生は「うちのかみさんは絶対正しい食べ方をしないで、普通のみかんみたいに食べるんです」とお話しされていました。暢さんはちょっと照れたように笑っていたんです。奥さんは奥さんで自分のむき方をするし、先生は先生のむき方がある。ちっぽけなことですが、お互いに認め合っている。それがすごくいい夫婦関係だなと感じました。

事務処理を手伝うだけ

お仕事については、やなせ先生は奥さまに、成功したことや面白いことを話していました。 たとえば、『見上げてごらん夜の星を』というミュージカルが大阪で大成功すると、「大阪に見に来なさい」と暢さんを呼んでいました。

ただ、細かいことは一切話さない。自分で注文を受けて仕事をしていて、奥さんは仕事から発生する事務処理を手伝うだけでした。

＜本業の漫画では代表作に恵まれない日々が続いたものの、やなせさんは手塚治虫や永六輔などさまざまな著名人との仕事を手掛けた。中でも、やなせさんの盟友と言えるのが、作曲家のいずみたくさん。『手のひらを太陽に』をはじめ、さまざま楽曲を2人で世に送り出してきた＞

やなせ先生は、『見上げてごらん夜の星を』のミュージカルで舞台装置を担当したことをきっかけに、いずみたくさんと知り合いました。

その後『手のひらを太陽に』の作詞家と作曲家という形で関係性が深まりました。

やなせ先生が編集長を務めた『詩とメルヘン』という雑誌では「0歳から99歳までの童謡」というコーナーがありました。毎月やなせ先生が作詞していずみさんが作曲した楽譜を掲載していたのです。なぜ0歳から99歳かというと、やなせ先生は「童謡みたいな歌は好きか嫌いで別れるし、年齢の区別をつけたくない」という考えでした。いずみたくさんもやなせ先生の気持ちに共感して、2人で作り上げてきたシリーズです。

やなせ先生は、いずみたくさんについて、「言葉の持つメロディーや意味を大切にして、作曲してくれるから好きなんだ」とおっしゃっていました。いずみさんは、人気絶頂の頃も、作曲の勉強をしていたそうです。そういう努力をするいずみたくさんのことをやなせ先生はすごく信頼していました。いずみさんの本質みたいなものを気に入ってお付き合いしていたのだと思います。

納得してもらうには

＜『あんぱん』では、絵本『やさしいライオン』や『手のひらを太陽に』などやなせさんが手がけたさまざまな作品が登場する＞

ドラマの後半ではやなせ先生が編集長を務めた雑誌『詩とメルヘン』や絵本『やさしいライオン』、絵本『あんぱんまん』など多くの皆さんが知ってくださっている作品が登場します。やなせスタジオとしては、それらの作品をどのようにドラマに反映したら良いか、ドラマを見てくださっている方々がやなせ先生の作品と納得してくださるにはどうしたら良いかという点に重点を置いて協力しました。

＜第110回で、ラジオドラマとして取り上げられた作品『やさしいライオン』は、母親がわりの犬・ムクムクに育てられたライオン・ブルブルの物語。成長してムクムクと離れたブルブルは、ある日檻をやぶってムクムクを探しに出かけ――＞



やなせ先生が亡くなる１年ちょっと前の2012年ごろ、やなせ先生が突然、「寝ている部屋の壁を破って犬とライオンが飛んできたら怖いだろう」と言われました。「はい、ものすごく怖いです」「怖いから警官を呼ぶより他ないだろう」とも言われました。

この時、やなせ先生の絵本やお話は幼児向けの優しいお話だけではなく、現実に起こりうる社会問題も入っているのだと感じました。やなせ先生を知るにはこのことは大切だとも思いました。ただし、やなせ先生はこれ以上話してくれませんでした。

「そのうち仕事が減るから…」

＜昭和48年、やなせさんが54歳のときに絵本『あんぱんまん』が出版された。アニメ『それいけ！アンパンマン』の放送開始は昭和63年。実はアニメ企画が進んだころ、暢さんに乳がんが見つかり、闘病生活に入った＞

暢さんは、アンパンマンの人気が続くとは考えていませんでした。これまでモノを書いて本を出して生活が成り立ってきたからでしょう。当時は、暢さんだけではなく、アンパンマンに関わった人たちはみんな、こんなに大きなビジネスになるとは誰も思っていなかったんです。

暢さんからは、「うちの人は編集者とうまく付き合えないから、多分そのうち仕事を干されて、収入も減る。アシスタントも雇えなくなる。だからその時には、あなたが色を塗ると言ってね。自分から言ってね」としつこいぐらいに言われました。

その後、お亡くなりになったのですが、それくらい、やなせ先生のことを心配していましたね。

嵩から感じるやなせさんの優しさ

ドラマも終盤になりました。放送が始まった当初は、嵩役の北村匠海さんは地味過ぎるのではないかと思っていたんです。でも、朝田家の人たちや友人たちとのちょっとした挨拶や会話などを観ているうちに、嵩から、やなせ先生の無理をしない優しさが感じられるようになって、やなせ先生の普段の人柄を思い出しました。

やなせ先生が以前、取材で「やなせ先生の生活は面白いですね」と言われた時の答えは、「漫画家は作品が面白いのであって、本人は少しも面白くありません」。北村さんはこの話をどこかで聞いて参考にされたのかなぁと思っています。



嵩を演じる北村匠海さん（右）とのぶ役の今田美桜さん（『あんぱん』／(c)NHK）

のぶ役の今田美桜さんが「嵩！」と呼ぶたびにセリフとは裏腹に優しさが滲み出て、実際の暢さんの毅然とした優しさが思い出されます。ドラマも終盤になって、成長したのぶは今はあまり走らなくなりましたね。

戸田恵子さん演じる薪鉄子先生の秘書として働いているのぶの姿、例えばメモを取る仕草などに暢さんらしさを感じて観ていました。

『あんぱん』を暢さんがご覧になったら、「嵩さん、素敵な俳優さんが演じてくれて綺麗すぎよ」と話していたと思います。やなせ先生と暢さんは、そういうことをしっかり言い合える仲でした。やなせ先生の方は「のぶ役が美桜さんでよかったな」って言ってるんじゃないかな。