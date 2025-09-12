好き＆行ってみたい「栃木県のお月見スポット」ランキング！ 3位「鬼怒川渓谷」、2位と1位は？
自然と歴史が調和する栃木県では、風情ある“お月見スポット”が多くの人を魅了しています。
回答者からは「渓谷沿いの川面や木々に映る月が風情豊かだから」（40代男性／静岡県）、「鬼怒川温泉で露天風呂に入りながら月見をしたい」（20代女性／東京都）、「ある意味定番ではありますが、以前テレビで中継していた時にとてもきれいだったので、自分の目で確かめてみたいです」（50代女性／群馬県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、8月29日〜9月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、関東地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「栃木県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
3位：鬼怒川渓谷／30票鬼怒川渓谷は、静かな渓流沿いで月を眺められる自然スポットとして知られています。例年秋には「月あかり花回廊」というライトアップイベントが開催され、花や灯り、音楽によって夜の渓谷が演出されます。遊歩道や吊り橋からは、月明かりと自然景観を同時に楽しむことができ、落ち着いた夜の時間を過ごせます。
2位：日光東照宮／74票世界遺産・日光東照宮は、樹齢数百年の杉に囲まれた社殿群が特徴で、月夜には周囲が静寂に包まれ、神聖な雰囲気が一層際立ちます。
1位：中禅寺湖／77票奥日光の代表的な景勝地である中禅寺湖は、標高約1269mに位置する自然湖で、月夜には湖面に月や星が映り込む光景が見られます。周囲には人工の灯りが少なく、特に秋の澄んだ夜には、空や湖上の景観を静かに楽しむことができます。車で訪れる場合は、いろは坂を越えてアクセスするルートが一般的です。
