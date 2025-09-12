「めっちゃ幸せなの伝わる」村上佳菜子、夫との幸せあふれる姿公開「ラブラブ」「お身体も美しいです」
「めっちゃ幸せなの伝わる」村上佳菜子、夫との幸せあふれる姿公開「ラブラブ」「お身体も美しいです」
プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子さんは9月10日、自身のInstagramを更新。旅先で夫？ との幸せあふれる動画を披露しました。
【写真】村上佳菜子の夫との幸せあふれる姿
「宇宙一かわいい」村上さんは「色んな所でくるりんぱ」とつづり、1本の動画を投稿。ベトナムへ旅行中に撮影されたようです。カメラを持った夫と思われる男性と手をつなぎながら、踊るように何度もくるりと回っています。また、訪れた場所や自身のコーディネートを紹介しています。夫婦のラブラブな様子にほっこりする投稿です。
ファンからは、「笑顔が素敵です」「素敵な動画。癒されちゃう」「ラブラブ」「かわいい」「めっちゃ幸せなの伝わるし、何より可愛すぎる」「宇宙一可愛い」「素敵すぎる」「お身体も美しいです」と、絶賛の声が集まりました。
ベトナム旅行ショット公開9日には「また行っちゃった 行ったおすすめのお店とか諸々 載せていくねー」とつづり、ベトナム旅行ショットを公開していた村上さん。ファンからは、「すごい行動派だな〜」「かわいいね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト