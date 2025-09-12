今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩とそれを支えたのぶの物語はクライマックスを迎えます。１年という長い撮影期間、嵩役に向き合ってきた北村さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】のぶに背中を見せることを意識したという焼野原での再会場面

* * * * * * *

贅沢な時間だった

＜2024年9月に高知ロケでクランクイン。１年に渡り、嵩役に向き合ってきた。内向的で繊細だった少年時代を経て、戦争パートでは飢えによる飢餓を表現するために絶食。戦後は実際のやなせさんを彷彿とさせるポップさも演技ににじませた＞

正直、嵩に影響されて、自分もすごく落ち込むようになりました(笑)。やなせさんは明るい方なので、落ち込んだ時にはやなせさんの映像を見てエネルギーを摂取して、柳井嵩に臨むのが日々のルーティンでした。ただ、僕は学生時代、基本的にネガティブ人間だったので、嵩役はそこに立ち返る感覚がちょっとありました。

僕自身、それぐらい役と一体となって過ごしていました。１日を通してお芝居をしている時間のほうが長くて、嵩を通して喋っている方が、自分にとってニュートラルな感じになりました。今までなかったことです。

現場を俯瞰で見て、役を主観ではなく客観で捉えることを常に意識してきました。でも、嵩役はどうしても主観になってしまう瞬間が何度もあって。そういう瞬間にすごくいいシーンが出来上がった。贅沢な時間だったと感じています。

やなせさんのチャーミングさ

＜戦争パートでの重々しさが一転、戦後は物語の空気も明るくなり、嵩はコミカルなシーンも増えてきた。第102回では、これまで「医者になれ」とけしかけてきた登美子が「好きな道に進むのがいちばん」という発言をして、あきれた嵩が飲んでいたお茶を吹き出すシーンが話題になった＞

戦争パートを演じていたころから、やなせさん的なチャーミングさをどう作ればいいのか考えていたんです。戦争を経験してる人の感覚や表情、たたずまいは必要なので、チャーミングさとの塩梅が本当に難しかった。岩男役の濱尾ノリタカ君の友人が、「本当に戦争を経験している人の背中を演じられていて胸が打たれた」と伝えてくれたので、戦争の部分はよかったのかもしれません。

高知新報パートぐらいからチャーミングさやポップな部分をにじませていきました。脚本が進んでいくと、柳井嵩としてのオリジナリティが、どんどん強調されていく。その中であったのがお茶を吹き出すシーンです。僕はこれまで映画の『東京リベンジャーズ』などで血を吹き出す芝居がよくあって、「血しぶきの天才」と一時期呼ばれていたので、ああいうのは得意。「ちょっとリベンジャーズやります」とお茶を吹いたのを覚えてます。(笑)

大森元貴さん演じるいせたくやとのシーンは、元貴君自身がすごくポップな人なので演じやすかったです。脚本に書かれていることをひっくり返して、現場のセッションだけで作っていくと、意外と嵩らしいポップな瞬間がたくさん生まれたような気がしてます。

絵画教室が原点

＜漫画家の役だけに、嵩は絵を描くシーンも多かった。北村さんも絵を描くシーンでは漫画担当の指導を受けながら撮影に臨んだという＞

小学生のころから絵画教室に通っていたんです。撮影期間中は、前室でずっと絵を描いていました。本当に暇を極めた時は、周りを巻き込んで「絵しりとり」をしていました。オールアップした方の似顔絵も描いていました。改めて絵がすごく好きになりましたし、楽しかったです。

幼少期から嵩はずっと何かを書いています。僕も今、歌詞を書いたりします。何かを作ることを、僕も子供の頃からずっとやっていたし、思い返せば創作活動の原点は絵画教室でした。創作を楽しむ姿勢は確かに僕にも柳井嵩にも流れていたなぁと感じています。

＜制作統括の倉崎憲さんは、嵩役に北村さんを起用した理由について、北村さんのライブのMCで、生きることへの思いや姿勢にやなせさんの哲学を感じたことを明かしている。やなせさんが作詞を手がけた『手のひらを太陽に』や『アンパンマンのマーチ』の詩に北村さんとリンクする部分を感じたのだという＞

やなせさんの言葉を見ると、価値観や哲学の部分で本当に近かったんだと感じました。やなせさんは、『アンパンマンのマーチ』の中の、命にまつわる歌詞が子供向けではないと言われて、修正を求められたそうです。僕も、暗すぎると言われてしまう歌詞がよくあります。

ポジティブなことには必ずネガティブなことがつきものだし、そこを描かないことにはポジティブは伝わらないと思っています。天国のやなせさんが僕の価値観を肯定してくださっている感覚があって、おこがましいかもしれないですが、やなせさんの言葉に救われつつ、大丈夫だよって言ってくださっているような気がしていました。

出会い直した現場

＜映画『豚がいた教室』以来14年ぶりの共演となったのが、嵩の戦友であり、創作活動の理解者である八木信之介を演じた妻夫木聡だ＞

人生で初めて会った、いわゆる芸能人が妻夫木さんでした。『豚がいた教室』は飼育していた豚を食べるかどうか子どもたちが自分で決める物語でした。妻夫木さんは先生役で僕たちに生きる教訓を与えてくれました。『あんぱん』でも八木さんは、やなせさんの思想を反映したような、生きるとか死ぬことへの概念をよく言葉にしています。妻夫木さんとは『あんぱん』の戦争パートで実際に飢餓や、死を感じる空間を一緒に過ごせました。妻夫木さんと出会い直せたのが『あんぱん』で本当に良かったと思っています。



（『あんぱん』／(c)NHK）

嵩にとっての八木さんと同じように、妻夫木さんも僕にとっては、たった一言で救い上げてくれる方。

のぶと同じぐらい八木は嵩を思ってくれていたと思います。八木は何度も嵩に「お前はこれをやれ」と言ってくれます。妻夫木さんとは、八木が嵩に言い続けることで嵩の主体性がなくなっていくという話をよくしていました。アンパンマンを生み出す軌跡の中で、受動的ではなく、嵩から能動的に生まれる何か思いがないとダメだよねと。

第107回で、中目黒の家に八木さんが来て詩集を出版しようと嵩に伝えてくれます。八木さんが家を出て行った後に、嵩が玄関から出てきて、帰ろうとしていた八木に自分でタイトルを提案します。あのシーンはまさに妻夫木さんと2人で、嵩の主体性を考えた上でのお芝居。ちょっと脚本とは変わっているシーンです。

『あんぱん』では、出会い直した人たちがたくさんいました。『あんぱん』主題歌を担当しているRADWINMPSさんもまさにそうで、『携帯電話』のMV（2010年公開）に出演させていただいて以来、お仕事ができていませんでしたが、今回やっと一緒にお仕事できました。今田美桜さんとは映画の『東京リベンジャーズ』シリーズをはじめ、何度も出会い直してきました。

来年で役者人生が20周年になりますけど、その総決算みたいな感覚がちょっとあったぐらいです。「あの時以来ですね」っていうのがたくさんあった。それが改めて財産になりました。

突きつけられた言葉

『あんぱん』では『アンパンマン』という作品は、2〜4歳くらいの子どもたちには刺さるけれど、その上の世代の子どもにはなんだか刺さらないという描き方をしています。

やなせさんの言葉でもあるんですが、嵩はアンパンマンを好きな子たちのことを「彼らは純真無垢な魂を持った批評家だ」と言います。アンパンマンの普遍性は見習うという言葉ではおこがましいほど素晴らしいと感じています。



（『あんぱん』／(c)NHK）

「何のために生まれて何をして生きるのか」という寛さんのせりふはやなせさんの言葉からきています。これに対して常に自問自答する日々でした。エンタメ業界に対して課せられている言葉のような気もしています。作品1つ1つに対して、自分は何を残して何を伝えたいのか、何のためにこの作品に僕が選ばれているのか。その理由を自分の中にしっかり持ち続けないといけない。

時間というものは過ぎていくし、世の中はどんどん変わっていくし。だから、そういう1つ1つに役者としてどう向き合うのかを常に突きつけられていたような気がしていました。