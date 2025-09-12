ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ブラジル最高裁、ボルソナロ前大統領に禁錮２７年３か月の有罪判決…… ブラジル最高裁、ボルソナロ前大統領に禁錮２７年３か月の有罪判決…クーデター未遂罪など ブラジル最高裁、ボルソナロ前大統領に禁錮２７年３か月の有罪判決…クーデター未遂罪など 2025年9月12日 8時41分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【ブラジリア＝大月美佳】ブラジル最高裁は１１日、クーデター未遂罪などに問われたジャイル・ボルソナロ前大統領に対し、禁錮２７年３か月の刑を言い渡した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 対話型ＡＩの子どもへの悪影響防ぐ対応、米７社への調査開始…ＦＴＣ委員長「トランプ政権の最優先事項」 米同時テロから２４年、ハイジャック機突入時刻に合わせ計６回黙とう…国防総省ではトランプ氏夫妻も出席 李在明大統領、日本の次期首相と経済協力進める考え…佐渡の追悼式欠席方針には「意見の一致難しい状況」 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 工場, 長野, 射出成形機, フローリング, 海, 鎌倉, 在宅医療, 徳島, 金属加工