ブラジルのボルソナロ前大統領＝ロイター

写真拡大

　【ブラジリア＝大月美佳】ブラジル最高裁は１１日、クーデター未遂罪などに問われたジャイル・ボルソナロ前大統領に対し、禁錮２７年３か月の刑を言い渡した。