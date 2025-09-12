◆米大リーグ ヤンキース―タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの４５号を放った。

現地１０日現在、打率３割１分８厘９毛。３割１分８厘８毛のアスレチックスのウィルソン内野手との差は一気に１毛差に縮まっていたが、本塁打を打った時点で３割２分と引き上げた。

初回１死無走者 フルカウントから左腕ホルトンの低めのカッターをとらえた打球は左中間フェンスを越えブルペンに飛び込んだ。打球速度１７７キロ、飛距離１２６メートルの完璧アーチとなった。

昨季は５８本塁打で３度目の本塁打王に輝いたジャッジだが、今季ア・リーグはローリー（マリナーズ）がここまで５３発で両リーグトップを独走中。２年連続４度目の本塁打王は厳しい状況になったが、Ｂ・ルース、Ｍ・マグワイア、Ｋ・グリフィー、Ｓ・ソーサ、Ａ・ロドリゲスに次ぐ史上６人目の２年連続５０本塁打をドジャース・大谷翔平（現在４８本）とともに狙っている。