加護亜依、モーニング娘。時代に彼氏は「いました」とニッコリ

元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37歳）が、9月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。モーニング娘。時代に彼氏は「いました」と語った。



番組には今回、加護亜依がゲスト出演。モーニング娘。時代についていろいろな話をする中で、当時、モーニング娘。の大ファンだったFUJIWARAの藤本敏史（54歳）が「加護ちゃん、当時は…これ聞いてええんかな。モーニング娘。時代、彼氏いた？」と質問する。



これに加護は「いました」とニッコリ。千原ジュニアは「いるよ！」、河合郁人も「いますよ、それは」とリアクションしたが、藤本は「ごめん…聞いてなんやけど、聞きたくなかった…。アホみたいに応援してたからさ…」としょんぼり。加護は「なんで聞いたんですかー！」と語り、河合は「それ、誰？」とさらに切り込んだが、加護は「言うかぁ！」と回答を拒否した。